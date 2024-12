Luxusautós száguldás végzett egy ártatlan fiatallal: "Csak a kisfiam szeretném újra látni, magamhoz ölelni!"

Egy halálos baleset utóélete néha legalább olyan megrázó lehet, mint maga a karambol. Jelenleg is zajlik annak a januári debreceni esetnek a tárgyalása, amelyben egy 19 éves fiatal egy luxusautóval tarolt le hatalmas sebességgel egy szabályosan haladó kocsit, amelynek szintén fiatal, mindössze 21 éves sofőrje belehalt az ütközés során szerzett sérüléseibe. A vétkes sofőr mindent tagad a bíróságon: noha korábban két és fél év fegyházbüntetést javasolt az ügyészség, ezt nem fogadta el, és nem ismerte be, amit tett, ezért most új tanút hallgatott meg a bíróság, valakit, aki látta az áldozat autóját a tragédia előtti percekben. Mindeközben az elhunyt édesanyja – érthető módon – máig nem tudta feldolgozni fia elvesztését.

A mindössze 21 éves Attila szörnyethalt a debreceni felüljárón történt balesetben Fotó: TV2

Csak a kisfiam szeretném újra látni, magamhoz ölelni

– zokogott az anya.

– Néztem a roncsot, hogy hol ült a fiam... – tette hozzá.

A vétkes sofőr és utasa könnyebb sérülésekkel úszta meg a félfrontális karambolt, ami a 21 éves Attila életét elvette. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy még a járdából is kitört egy darab. A Tények elárulta: nem elég, hogy a vétkes sofőr nem ismeri el tettét a bíróság előtt, de az is kiderült a nyomozás során, hogy luxusautójának fedélzeti számítógépéből megpróbálták kitörölni a bizonyítékul szolgáló adatokat.