Curtis testvére képtelen beszélni az édesanyjukkal

Curtis testvére lassan négy éve várja, hogy ítélet szülessen a Katzenbach-gyilkosság ügyében, melyben ő az egyik vádlott. A tét óriási, hiszen az ügyészség 30 évet kért rá és a feltételezett tettestársára is, ami Sz. Lajos esetében gyakorlatilag felérne egy életfogytiglannal, mivel elmúlt 50 éves. Lapunk arra kérte Széki Tibort, hogy meséljen egy kicsit a család lelkiállapotáról. Curtis testvérének válasza nem volt meglepő…

Curtis bátyja, Széki Tibor nagyon aggódik az édesanyjukért (Fotó: Facebook)

Curtis testvére nehezen viseli a börtönéletet

– Lajos nehezen viselte az év utolsó időszakát, ahogyan mi is, hiszen már negyedik éve nincs mellettünk, és ez a tény minden ünnepünket beárnyékolja.

Bízunk benne, sőt tudjuk, hogy ki fog derülni az igazság, de addig is bele vagyunk kényszerítve ebbe a rendkívül nehéz és szomorú helyzetbe.

Minden tárgyalásra úgy megyünk el, hogy talán az lesz az a nap, amikor végre csoda történik és a bíróság felismeri, hogy Lajos ártatlan, de közben persze tudjuk, hogy ez egy folyamat, amin végig kell mennünk türelemmel, ha törik, ha szakad – kezdte a Borsnak Curtis testvére Széki Tibor, aki egyike Lajos kapcsolattartóinak, így minden áldott nap beszél is vele telefonon. A férfinak erre hatalmas szüksége is van, hiszen így minden nap hallja, hogy a családja és a barátai biztosak az ártatlanságában és nincs egyedül a harcában.

Curtis testvére minden tárgyaláson ott ül a bíróságon (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Gyakran beszélgetünk régi dolgokról...”

– Naponta tudok beszélni Lajossal és amíg vége nem lesz ennek a rémálomnak, nem is hagyok ki egyetlen alkalmat sem, hiszen hatalmas szüksége van a kintről érkező támogatásra. Minden nap elmondom neki, hogy milyen nagyon sokan szeretjük őt és azt is, hogy mennyi üzenetet kapok én és persze Attila is olyan idegenektől, akik velünk együtt tudják, hogy semmi köze ahhoz a gyilkossághoz, amivel vádolják. A tárgyalások előtt mindig hosszabban beszélünk.

Olyankor lelket öntök belé, mert fontos, hogy erősnek mutatkozzon.

Gyakran beszélgetünk a régi dolgokról és emlékekről, hogy amennyire lehet, eltereljem a gondolatait arról, amiről nem lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz – árulta el Széki Tibor, majd kitért a betegeskedő édesanyjukra, aki számára maga a megelevenedett rémálom az, hogy szeretett fia a börtönben várja, hogy ítéletet hozzanak a feje fölött.