"Fájjon neki minden nap, amit tett" - Soha nem bocsátják meg István halálát

Mint arról a Bors is írt, a két család életét kettétörő baleset Ászár és Kerékteleki között történt vasárnap (december 15.) virradóan, amikor egy autós a 81-es úton áttért a szembejövő sávba, és nekirohant az ott haladó kocsinak.

A balesetben elhunyt mentős, István szerettei és rokonai nem bocsátanak meg Fotó: Rédei Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Így gyászolják a balesetben elhunyt mentőst

A vétlen autóban két jóbarát, Róbert és a köztiszteletben álló betegszállító, P. István utazott: bár a roncsból a tűzoltók kiemelték őket, segíteni már nem lehetett rajtuk, mind a ketten a helyszínen elhunytak.

Róbert és István ismerősei teljesen összetörtek a tragédia után, mint mondták, nem volt olyan ember, aki Istvánt ne szerette volna - legyen az akár beteg, akár barát.

- Ő igazi, nagybetűs ember volt. Hihetetlen, hogy így kellett meghalnia. Nagyon sok emberen segített, ez volt az élete, a hivatása, minden beteggel kedves volt. Szerintem nincs olyan kolléga vagy beteg, aki ne gyászolná őt - mondta róla egyik barátja a baleset után. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a szörnyű baleset, a helyiek úgy tudják, hogy a másik kocsit egy friss jogosítvánnyal rendelkező fiatal férfi vezette.

Nem bocsátanak meg István szerettei

István testvére kemény szavakkal szögezte le: nem fog megbocsátani testvére haláláért.

Nem kell harangzúgás... Nem kell pap... Mise... Nincs az az Isten, akinek ezt valaha megbocsátom!

- írta István összetört testvére. A férfi ismerősei is hasonló véleményen voltak, többen is határozottan leszögezték, hogy nincsen bocsánat arra, hogy elvették egy jó ember életét. István és Róbert barátja is így fogalmazott írásában:

Két nagyon jó barátom ment el. Két ártatlan ember. Egy gyökér miatt, akinek remélem, az egész élete szenvedés lesz. Fájjon neki minden nap, amit tett. Erre nincs se mentség, se megbocsátás. Életeket tett tönkre

- írta a férfi.

Információink szerint Istvánt szombaton (dec. 21.) helyezik örök nyugalomra. Úgy tudni, hogy már többen is jelezték: feltétlenül szeretnének elmenni a búcsúztatóra.