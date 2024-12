"Zéti egy életvidám, eleven kis harcos" – Újabb gyermeken segítenek SMA Tomikáék

Ahogy arról lapunk már többször hírt adott, SMA Tomika végre megkapta az esélyt arra, hogy teljesebb életet éljen. Ám ez korántsem jelenti azt, hogy a Galó család a kétéves versenyfutást az idővel elfelejtették volna, sőt! Úgy döntöttek, most, hogy Tomika már megkapta a génterápiát, a többi beteg gyereken is segíteni szeretnének. Most a 3 éves Zétiért fogtak össze és remélik, sikerül összegyűjteni a 4 millió forintot a kisfiúnak.

SMA Tomika és szülei most Zétin szeretnének segíteni Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

A kis Zéti 2021. szeptember 26-án született, ám a születés közbeni komplikációk miatt újra kellett éleszteni és súlyos oxigénhiányos állapot miatt 45 napig volt kórházban. Hamar kiderült, hogy Cerebral Parezissel, vagyis 4 végtagot érintő agyi bénulással és epilepsziával küzd.

Bár az orvosok kezdetben kevés reményt adtak neki, Zéti ma már életvidám, eleven kis harcos, aki sosem adja fel, és mindenkit felvidít mosolygós személyiségével. Bár már 3 éves, de fél éve még semmilyen mozgást nem tudott segítség nélkül végezni: sem ülni, sem állni, sem kúszni, sem fordulni.

– részletezte a kisfiú édesanyja, Judit.

Egy amerikai mozgásspecialista felajánlotta a segítségét, azzal a céllal dolgozik Zétivel, hogy megtanítsa speciális módszerével ülni és mozogni.

Egy alkalommal voltunk nála idén márciusban, egy korábbi összefogással kijutottunk hozzá az első kezelésre. Az ő segítségével Zéti ma már képes önállóan fordulni, gurulni és kúszni, ami hatalmas előrelépés számára!

– tette hozzá.

A terápia azonban nagyon drága: egy óra kezelés ára 225 dollár, ami azt jelenti, hogy a teljes kezelésre összesen 4 millió forintot kellene összegyűjtenünk. Március 3-ra talált szabad időpontot a doktornő és 3 hétig tartana az intenzív terápia.

Minél gyorsabban el kell kezdenünk a folytatást, hogy megőrizzük a fejlődés ütemét.

– mondta kétségbeesve az édesanya.

Sütivásárra csábítják az embereket Fotó: Facebook

SMA Tomika követői sütivásárt szerveznek Zétiért

Tomika anyukája, Anikó lapunknak elmondta: tudja, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket, de remélik sikerül összegyűjteni a pénzt a kisfiúnak. Annak érdekében, hogy minél hamarabb előteremtsék az összeget, december 7-én egy sütivásárt is tartanak Budapesten, a Fény utcai piacon.

Jelenleg azon dolgozunk, hogy minél több sütemény felajánlást kapjunk. Tehát a hozott sütinek és a vásárlásnak is nagyon örülnénk.

– tette hozzá Hornischer Anikó, Tomika édesanyja.