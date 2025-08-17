Harapj rá a legízletesebb nyári divatra – Ennivaló minták, aminek te sem tudsz majd ellenállni

2025 nyári divatja idén falnivaló mintákkal csábítja a valódi ínyenceket: vidám minták, élénk színek, játékos fazonok és tengerpart ihlette klasszikus darabok, amelyek azonnal forró nyári hangulatba hoznak. A szezon legtrendibb darabjai úgy ötvözik a mediterrán hangulatot és a könnyed bohém stílust, hogy közben megőrzik a könnyedséget, a kényelmet, a hétköznapi viselhetőséget. Akár egy spagetti mintájú blúzra, akár egy pizzával és lasagnével díszített ruhára esik a választásod, garantáltan mosolyt csalsz majd az emberek arcára. Ezek a darabok nemcsak divatosak, hanem azoknak is szólnak, akik szeretnek néha kicsit kitűnni a tömegből, és öltözködésükkel megmutatni játékos oldalukat.

2025 nyári divatja: ezekkel a darabokkal te kerülsz a figyelem középpontjába

Gondolj csak azokra a vidám pizzás felsőkre, az élénk színű ruhákra, nőies fazonokra, amelyeket harapnivaló gyümölcskosarak díszítenek, vagy azokra a könnyed, lenge szoknyákra, amik megidézik egy római étterem étlapját, olyan mennyei fogásokkal, mint a szarvasgombás spagetti, a húsos lasagne és a parmezán sajtos gnocchi. Ezek a mókás, mégis stílusos és végtelenül nőies szettek nemcsak a megjelenésedet, de a hangulatodat is feldobják – még akkor is, ha épp csak a teraszodon kortyolgatod a jól megérdemelt jeges kávédat. Itt az ideje, hogy ezek a darabok felkerüljenek a trendmenüdre! Az alábbi termékeket a Fanny magazin állította össze.

Nőies részletek, játékos megoldások:

Oversize póló, H&M

Oversize póló, H&M; Ára: 5.195 Ft Forrás: www2.hm.com/hu

Pizzás póló Miss Tee, aboutyou.hu

Pizzás póló, Miss Tee; Ára: 10.000 Ft Forrás: aboutyou.hu

Pántos ruha, H&M

Pántos ruha H&M; Ára: 6.995 Ft Forrás: www2.hm.com/hu

Oldalt megkötős crop top, Next

Oldalt megkötős crop top, Next; Ára: 14.995 Ft Forrás: aboutyou.hu

Mintás midi ruha, Reserved

Mintás midi ruha, Reserved; Ára: 22 .995 Ft Forrás: www.reserved.com/hu

Buggyos ujjú felső, Reserved

Buggyos ujjú felső, Reserved; Ára: 12.995 Ft Forrás: www.reserved.com/hu

Szaténszoknya, Reserved

Szaténszoknya, Reserved, Ára: 12.995 Ft Forrás: www.reserved.com/hu

Gyöngyös pénztárca Pull&Bear, 5595 Ft

Gyöngyös pénztárca, Pull&Bear; Ára: 5.595 Ft

Fonott kalap, Zara

Fonott kalap, Zara; Ára: 9.995 Ft

Neszeszer, Women’Secret

Neszeszer. Women’Secret; Ára: 3.395 Ft

Mintás top, Next

Mintás top Next, Ára: 6.630 Ft Forrás: zalando.hu

Férfias finomságok, melyek magabiztossá teszik a megjelenésed

Mintás ing, Cropp

Mintás ing, Cropp; Ára: 3.595 Ft

Mintás rövidnadrág, Cropp

Mintás rövidnadrág, Cropp; Ára: 2.995 Ft

Baseball sapka, 47/aboutyou.hu

Baseball sapka. 47/aboutyou.hu; Ára: 9.190 Ft Forrás aboutyou.hu

Mintás, fehér ing, Zara

Mintás, fehér ing, Zara; Ára: 14.995 Ft

Spagetti mintás póló, Mister Tee

Spagetti mintás póló, Mister Tee, zalando.hu; Ára: 5.600 Ft Forrás: zalando.hu

Papucs, Dedoles

Papucs, Dedoles; Ára: 12.590 Ft

Pizza mintás póló, Mister Tee

Pizza mintás póló, Mister Tee; Ára: 10.000 Ft Forrás: aboutyou.hu

Üzletlista: aboutyou.hu; bershka.com/hu; cropp.com/hu; dedoles.hu; ecipo.hu; fiok.net; hm.com;housebrand.com/hu; parfois.com; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; womensecret.com/hu; zalando.hu; zara.com. Összeállította: Schreiter Lilla.