Harapj rá a legízletesebb nyári divatra – Ennivaló minták, aminek te sem tudsz majd ellenállni

2025 nyári divatja idén falnivaló mintákkal csábítja a valódi ínyenceket: vidám minták, élénk színek, játékos fazonok és tengerpart ihlette klasszikus darabok, amelyek azonnal forró nyári hangulatba hoznak. A szezon legtrendibb darabjai úgy ötvözik a mediterrán hangulatot és a könnyed bohém stílust, hogy közben megőrzik a könnyedséget, a kényelmet, a hétköznapi viselhetőséget. Akár egy spagetti mintájú blúzra, akár egy pizzával és lasagnével díszített ruhára esik a választásod, garantáltan mosolyt csalsz majd az emberek arcára. Ezek a darabok nemcsak divatosak, hanem azoknak is szólnak, akik szeretnek néha kicsit kitűnni a tömegből, és öltözködésükkel megmutatni játékos oldalukat.
Gondolj csak azokra a vidám pizzás felsőkre, az élénk színű ruhákra, nőies fazonokra, amelyeket harapnivaló gyümölcskosarak díszítenek, vagy azokra a könnyed, lenge szoknyákra, amik megidézik egy római étterem étlapját, olyan mennyei fogásokkal, mint a szarvasgombás spagetti, a húsos lasagne és a parmezán sajtos gnocchi. Ezek a mókás, mégis stílusos és végtelenül nőies szettek nemcsak a megjelenésedet, de a hangulatodat is feldobják – még akkor is, ha épp csak a teraszodon kortyolgatod a jól megérdemelt jeges kávédat. Itt az ideje, hogy ezek a darabok felkerüljenek a trendmenüdre! Az alábbi termékeket a Fanny magazin állította össze.
Üzletlista: aboutyou.hu; bershka.com/hu; cropp.com/hu; dedoles.hu; ecipo.hu; fiok.net; hm.com;housebrand.com/hu; parfois.com; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; womensecret.com/hu; zalando.hu; zara.com. Összeállította: Schreiter Lilla.
