Az életükért menekültek az állatok, hatalmasra csaptak a lángok Újszászon

Kigyulladt egy szalmabálákkal teli nyitott szín és egy birkaól a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon - közölte a katasztrófavédelem vasárnap az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a tűz az Ady Endre úton keletkezett, a nyitott színben mintegy húsz nagyobb és száz kisebb szalmabála volt. Égett egy birkaól is, amelyből végül sértetlenül kimenekültek az állatok.

Körülbelül kétszáz négyzetmétert érintettek a lángok, amelyekhez a szolnoki hivatásos tűzoltókat és az Életjel Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait riasztották. Az egységek eloltották az ól tüzét, és felügyelet mellett elégetik a bálákat.