UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az életükért menekültek az állatok, hatalmasra csaptak a lángok Újszászon

birkaól
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 08:40
Újszásztűz
Körülbelül kétszáz négyzetmétert érintettek a lángok.
Bors
A szerző cikkei

Kigyulladt egy szalmabálákkal teli nyitott szín és egy birkaól a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon - közölte a katasztrófavédelem vasárnap az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a tűz az Ady Endre úton keletkezett, a nyitott színben mintegy húsz nagyobb és száz kisebb szalmabála volt. Égett egy birkaól is, amelyből végül sértetlenül kimenekültek az állatok.

Körülbelül kétszáz négyzetmétert érintettek a lángok, amelyekhez a szolnoki hivatásos tűzoltókat és az Életjel Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait riasztották. Az egységek eloltották az ól tüzét, és felügyelet mellett elégetik a bálákat.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu