Szívszorító: nyaralás közben kezdett kihullani a nő haja, majd jött a letaglózó diagnózis!

Egy fiatal nő, Lozzy megható posztban osztotta meg történetét a közösségi médiában, miután váratlanul és gyors ütemben kezdett hullani a haja egy barátnős nyaralás alatt. Az első jeleket nem is ő, hanem egyik barátnője vette észre az utazás első estéjén, amikor feltűnt neki, hogy foltokban hiányzik Lozzy haja.

A fiatal nő haja csomókban hullott ki egy barátnős nyaralás alkalmával, majd jött a sokkoló igazság / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A nő állapota folyamatosan rosszabbodott

Minden nap egyre több hajszál hullott ki, egészen addig, míg a nyaralás végére szinte teljes hajvesztést tapasztalt. Egy héttel később az orvosok alopecia areata nevű autoimmun betegséget állapítottak meg nála. Ez a kórkép a hajhagymákat támadja meg, ami foltos, vagy akár teljes hajvesztést is okozhat.

Lozzy egy Instagram-videóban mesélte el, hogy nincs gyors megoldás vagy biztos gyógyír. Bár van esély a hajnövekedésre, semmi sem garantált. Követőit arra kérte, soha ne vegyék természetesnek, amijük van, mert egyik napról a másikra minden megváltozhat.

Néhány héttel később Lozzy újabb videót osztott meg, amelyben elmondta, miért döntött a fej teljes leborotválása mellett. A megmaradt haj rendkívül töredezett és élettelen volt, parókái sem feküdtek szépen, ráadásul folyamatosan hajcsomókat kellett takarítania otthon. Úgy érezte, ez az egyetlen módja annak, hogy visszanyerje az irányítást és erőt merítsen a helyzetből.

Nem kaptam semmilyen orvosi kezelést vagy beutalót, a drága szérumok és hajápolók sem segítettek

Bár a hajhagymái nem hegesedtek, így van esély arra, hogy újra nőni kezdjen a haja, ugyanakkor bármikor visszatérhet a hajhullás is. Az orvosok szerint az alopecia areata lefolyása teljesen egyéni, mivel egyeseknél a haj visszanő és meg is marad, másoknál ismét kihullik.

Lozzy közösségi médiában megosztott tapasztalata az alábbiakban megtekinthető: