Még csak 3 ujjnyi?! Nem fogom kibírni!

Negyven hét plusz öt nap. Már jó ideje mindenki idegesített a hülye kérdéseivel. „Még mindig nem?” „Biztos jól számoltátok?” „Az enyém két héttel hamarabb jött!”

Szombat reggel hatkor kezdődött. Húzódott a hasam, de az előző két hétben már annyiszor volt ilyen, hogy nem csináltam belőle ügyet. Felkeltem, reggeliztem, még egy mosást is betettem. A párom aludt tovább.

Kilenckor azért szóltam neki, hogy talán ma lesz valami. Ő egyből pattant volna, de mondtam, hogy nyugi, ezek még gyengék. Elkezdtem mérni az időt két fájás között - tíz perc, tizenegy, megint tíz. Délben már komolyabbak voltak. Olyan volt, mint egy kiadósabb menstruációs görcs, nem éreztem olyan vészesnek. Abszolút kibírható volt, de valahogy sejtettem, hogy ez még csak a kezdet.

„Menjünk be” - mondta a párom vagy századszorra. De századszorra is azt válaszoltam: várjunk még, amíg ötpercesek lesznek. Délután három körül sűrűsödtek be, és akkor már a négykézláb póz se segített. Beültünk az autóba. A kórházunk húsz percre van, de akkor egy órának tűnt az út. Minden kanyar, minden fékezés pokol volt. A kátyúknál hangosan sziszegve szidtam az útkezelőt meg a rendszert. De végre odaértünk.

Az ügyeletes szülésznő megvizsgált, és közölte, hogy három ujjnyi a tágulás. Teljesen kiakadtam. Még csak?! A szülésznő elnézően mosolygott, mintha tudna valamit... Én meg bepánikoltam: hogy fogom ezt kibírni?! Rám kötötte a CTG-t, közben a férjem kint ült a folyosón, azt se tudta, mi van. A kisfiam szíve rendesen kalapált, minden rendben volt. A fájások már olyan erősek voltak, hogy minden egyes alkalommal azt hittem, nem élem túl.

Este hatkor még mindig csak négy ujjnyi voltam. Az ügyeletes szülészorvos - egy ötvenes, őszes hajú nő - bejött megnézni, majd közölte, hogy akkor burkot repesztünk, hátha begyorsulnak a dolgok. Meleg víz ömlött ki belőlem, át az ágyon, le a földre. Kicsit undorító volt, de akkor már mindegy volt minden. És tényleg felgyorsult. Igaz, bitangul fájt, és szinte egybefüggő volt a fájdalom, de fél óra múlva teljesen kitágultam, és végre tevőlegesen is részt vehettem a szülésemben.