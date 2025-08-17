Balesetet szenvedett, meghalt a Miss Universe egykori versenyzője

Az egykori szépségkirálynő meghalt, hetekkel azután, hogy egy jávorszarvas egy baleset során áttörte autója szélvédőjét.

A tragikus baleset súlyos sérüléseket okozott a modellnek, amelyek életét követelték. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A mindössze 30 éves Ksenia Alexandrova súlyos agykárosodást szenvedett a júliusban történt incidens során, miközben az orosz Tver megyében autóval utazott. Később, augusztus 12-én, a kórházban halt meg sérüléseinek szövődményei miatt.

Alexandrova és férje július 5-én Rzsevből tartottak hazafelé, amikor autójuk összeütközött a jávorszarvassal. A modell az anyósülésen ült, míg férje vezetett, amikor az állat hirtelen kiugrott az útra.

A pillanattól, hogy kiugrott, az ütközésig egy szempillantás telt el. Nem volt időm semmit tenni

- nyilatkozta a férj.

Minden csupa vér volt.

- tette hozzá.

Felesége az ütközést követően eszméletét vesztette. Elmondása szerint más sofőrök megálltak segíteni, és a mentők körülbelül 15 percen belül a helyszínre értek. Alexandrovát egy moszkvai kórházba szállították, de sérülései végül halálosnak bizonyultak.

A nő mindössze négy hónappal a baleset előtt házasodott össze férjével. Modellkarrierje mellett Alexandrova 2017-ben képviselte Oroszországot a Miss Universe szépségversenyen, és abban az évben a Miss Russia döntőjében az első udvarhölgy címet is elnyerte. Emellett gyakorló pszichológus is volt, a Moszkvai Pedagógiai Állami Egyetemen szerzett diplomát.

Alexandrova modellügynöksége, a Modus Vivendis, augusztus 13-án Instagramon erősítette meg a halálhírt.

Mély szomorúsággal értesítünk mindenkit, hogy kolléganőnk és barátunk, Ksenia Alexandrova modell tegnap este elhunyt. Ksenia ragyogó és tehetséges volt. Tudta, hogyan kell inspirálni, támogatni és szeretet adni mindenkinek, aki körülötte volt. Számunkra örökké a szépség, a kedvesség és a belső erő szimbóluma marad.

A közleményben az ügynökség végül őszinte részvétét fejezte ki a modell családjának - írta a People.