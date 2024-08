"Boldogsággal tölt el, hogy a fiúkat ekkora szeretet övezi" – sorstársain segítenek SMA Tomikáék

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, SMA Tomika szülei már több, mint két éve, hogy elindították a gyűjtést a kisfiúk számára, hogy ki tudják fizetni a több száz millió forintos csodagyógyszert. Bár hosszú és rögös volt az út, végre célba értek. Úgy döntöttek küldetésük ezzel nem ért véget, most másokon is segítenek.

Tomika licitcsoportja most az SMA-s testvéreknek gyűjt Fotó: Facebook

Rengetegen megismerték és segítették a 7 éves Galó Tamás Dominikot, akinek szülei a Zolgensma génterápiára gyűjtöttek, ami lényegében a világ legdrágább gyógyszere. Tomikának még egy licitcsoportot is indítottak követői, hogy minél hamarabb összegyűljön a pénz az életmentő kezelésre. Most, hogy velük már megtörtént a csoda, sokat gondolkoztak azon, hogy mi legyen a már megalakult licitcsoporttal, akiknek tagjai megannyi kedves és hasznos kezdeményezést indítottak már értük. Úgy döntöttek, hogy megtartják a licitcsoportot és segíteni próbálnak Tomika sorstársainak.

Nagyon fájt volna a szívünk, ha meg kell szüntetnünk, annyi fantasztikus dolog történt már itt. Tomika megsegítése mellett, nem egy igazi barátság köttetett már itt. A licitcsoport folyamatosan megy tovább és megpróbálunk másoknak is segíteni vele. Mindig lesz egy „vendég" gyerkőc, akinek segítünk

– mesélte korábban Tomika édesanyja, Anikó.

A család már több gyermeken is segített. Az első vendégük Ádám Ati lett, egy szolnoki kisfiú, akinek egy fél év intenzív terápiára lenne szüksége külföldön, melynek ára másfél millió forint. Következőleg pedig a 40 éves, szintén SMA-val küzdő Kecskés Sándornak segítettek. Végül pedig a 8 éves nagybeteg Hannát is szárnyaik alá vették.

Bea nagyon szereti a két „kacifántos" gyermekét Fotó: Ripost

Két SMA-s kisfiúnak van szüksége segítségre

Bea három csodálatos fiúgyermeknek adott életet, ám az anyai örömök mellé hatalmas felelősséggel járó feladatot is kapott. Két kisebbik fia, Dani és Berci is gerincvelő-eredetű izomsorvadással, SMA betegséggel küzd. Anikó már korábban is felfigyelt a családra, szívesen olvasgatta az édesanya írásait a mindennapi életükről.

Nagyon, de nagyon felnézek rájuk. Nagyon szeretem olvasni, Bea kendőzetlen írásait az életükről, a nehézségeikről és a csodálatos kis családjukról. Azt hiszem, Ő hívta először a gyermekeit kacifántosnak, és azóta ezt a szót én is magaménak érzem. Két kisebbik kisfiuk Dani és Berci, Tomika kis sorstársai, SMA diagnózissal. Az ő egy évi rehabilitációjukban szeretnénk most segíteni.

– olvasható a csoportban Anikó bejegyzése.