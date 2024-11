„Annyira vártuk ezt " – Hatalmas a boldogság, nem kell tovább aggódni SMA Tomika miatt

Végül Tomika doktornője is megerősítette, hogy végre valahára a kisfiúnak minden értéke normális és átállhatnak a kéthavi ellenőrzésekre.

Annyira vártuk ezt a pillanatot. Tudtuk, hogy minden nehézség a velejárója a kezelésnek, de akkor is rengeteg aggódás kísérte, míg végre eljutottunk idáig.

– folytatta.

A szülők azonban végre fellélegezhetnek, hiszen Tomika szervezete jól reagál a génterápiára és azóta is rengeteget erősödött, amit most már a laboreredményei is tükröznek.

Köszönjük Nektek, hogy végig velünk voltatok, örömben, nehézségben, köszönjük, hogy esélyt kapott Tomika!

– zárta gondolatait Anikó.