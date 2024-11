Vigyázat: egyre több csaló van a társkeresőkön! Így védekezhetsz ellenük

Találkozni vagy ne?

Gyanús lehet, ha a személyes találkozást több idő elteltével is kerüli a másik fél, főleg, ha se telefonon, se videón nem történt még interakció. A netes ismerkedés során nagy árulkodó jel, ha a kommunikáció csakis írott szövegeken alapszik.

Kezeljük fenntartásokkal!

Elsősorban úgy védekezhetünk az online tér veszélyeivel és a romantikus átverésekkel szemben, ha némiképp szkeptikusak maradunk. A társkeresés legfőbb pillére a bizalom, de egy ilyen közegben, ahol többnyire, vagy legalábbis egy ideig szöveges üzenetek formájában beszélgetünk a másikkal, jobb nem elhinni mindent. Furcsa lehet, ha folyamatos ködösítést észlelünk, és ha az illető több idő elteltével sem oszt meg részleteket az életéről.

A személyes tér védelme

Ajánlott védeni az ismerkedés korai szakaszában az olyan érzékeny adatokat, mint a pontos lakhelyünk, telefonszámunk, munkahelyünk neve és címe, a személyes okmányokon található, bankkártyához kapcsolódó információk, vagy bármi más, amivel támadási felületet adhatunk a még ismeretlen személynek. Ha randevúra kerül sor, az otthonunktól távolabb és nyilvános helyen találkozzunk, és legyen valaki, aki tud minderről.

Ismeretlen bejelölések

A közösségi médiában érdemes résen lenni az olyan ismerősnek jelölésekkel, melyeknél egy számunkra teljesen idegen ember szerepel. Ilyenkor első lépésként ellenőrizzük, van-e közös ismerősünk, látszanak-e a személy névjegyadatai, van-e róla több hihető fotó. Ha semmi információt sem találunk, inkább ne jelöljük vissza, és gondoljuk meg, hogy válaszolunk-e, ha egyidőben üzenetet is küldött.

Beszéljünk róla nyíltan!

Akárkivel is ismerkedünk a világhálón, osszunk meg néhány részletet a hozzánk közel állókkal. Ha a környezet is tud arról, ami velünk történik, probléma esetén segítséget kérhetünk, de ami még fontosabb, hasznos meglátásokat és tanácsokat is bezsebelhetünk. Minél jobban benne vagyunk egy történetben, annál nehezebb reálisnak maradni, a barátaink, családtagjaink viszont figyelmeztethetnek az esetleges bajra.