Milyen anya az ilyen? Egyetlen hálószoba van a házban, így alszanak a gyerekek

Egy hattagú család felháborodást váltott ki a TikTok platformján amiatt, hogy egy hálószobás lakásban élnek, ahol a gyerekek a nappaliban alszanak, amíg a szülők hálószobában. Stephanie Jenkins osztotta meg a videót, amiben bemutatja családja esti rutinját, a videó október 25-én lett megosztva azóta több mint 12 millióan nézték meg.

Stephanie régebbi követői szerint, korábbi videóiban említette, hogy híres szeretne lenni, így közösségi média oldalaival is bevételt tudna generálni a családnak. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Minden este az anyuka félreteszi az étkezőasztalt és elpakolja a gyerekek játékait, hogy a nappalit hálószobává alakítsa, ahol a 4 gyerek alszik felfújható és habszivacs matracokon. Ez a helység egyszerre funkcionál konyhaként, nappaliként és hálószobaként. Eközben Stephanie a lakás egyetlen hálószobájában alszik párjával, ami fel van szerelve egy kétszemélyes ággyal, TV-vel és egy játék konzollal.

Egy kívülálló számára a környezetünk zsúfoltnak és rendezetlennek tűnhet, de őszintén szólva, immár három év után csak hálás vagyok, hogy van tető a fejünk felett.

Több mint 140000 TikTok követővel a Resilient Jenkins család sok figyelmet kapott a meglepő életmódjukkal. Többen is kritizálták az anyukát, miszerint ha ilyen kis lakásban laknak, akkor miért vállalnak még több gyereket, illetve ha megengedhetnek maguknak egy teljesen felszerelt szobát, akkor a gyerekek miért nem kapnak emeletes ágyakat a földön lévő matracok helyett.

A kritikák ellenére a négygyermekes anya továbbra is posztol közösségi oldalain és bevallotta, hogy őt nem zavarják a gyűlölködő megjegyzések. Stephanie azóta összeállított egy kívánság listát, aminek több tételét is megvásárolták nekik követőik, így a gyerekek kaptam emeletes ágyat, új ruhákat és játékokat - írta a The Independent.