Kulcsár Edina magára hagyta 3 hónapos kisfiát, nekiestek a kommentelők

Kulcsár Edina élete egyik legszebb időszakát éli négygyermekes anyukaként, ha azonban feltéved a közösségi oldalakra, talán lehervad a mosoly az arcáról. Jól tudjuk, hogy a kényelmes, meleg szobában ücsörgő kommentelők imádnak ítélkezni, mások felett pálcát törni, Kulcsár Edina és G.w.M pedig valamiért közkedvelt célpontjuk, ha okot adnak rá, ha nem.

Kulcsár Edina a kommentelők szerint magára hagyta a gyermekét (Fotó: Vadnai Szabolcs / hot! magazin archív)

Most úgy adódott, hogy van mibe belekötniük a netezőknek! Történt ugyanis, hogy november 3-án sor került egy nagyszabású bokszgálára, amin celebek húztak kesztyűt, hogy néhány percen át félájult állapotig püföljék egymást a ringben egy meglehetősen megterhelő felkészülési időszakot követően. Ez a tevékenység valamiért azokat a sztárokat is izgalommal tölti el, akik nem érintettek a bunyóban, csupán szurkolnak a celebtársuknak. November 3-án az egyik döntőben a Konyhafőnökből menesztett séf, Sárközi Ákos és a nála vagy húsz centivel magasabb, illetve jóval fiatalabb Varga Viktor bunyózott, végül pontozással az utóbbi nyert, bár Sárközi is derekasan helyt állt.

A csihi-puhit sok híresség élőben kísérte figyelemmel. Közéjük tartozott Kulcsár Edina is, aki férje társaságában drukkolt Varga Viktornak, és boldogan nyilatkozott is erről. Ebben elsőre nem lenne semmi különös, hiszen miért ne mozdulhatna ki együtt Edina és G.w.M, a kommentelők figyelmét azonban nem kerülte el az az igen fontos részlet, hogy az egykori szépségkirálynő nemcsak kislányát, a másfél éves Amarát bízta hosszú időre másra, hanem a család új szeme fényét, Diont is, aki auguszusban látta meg a napvilágot.

Persze semmilyen szabály nem írja azt elő, hogy egy anyukának tényleg egész nap a gyermeke mellett a helye, ám a kommentelők nagy része el se tudja képzeli, Edina hogy oldotta meg, hogy ott legyen a bokszgálán. Az élő celebbunyó ugyanis este 7 órakor kezdődik és éjszakába nyúlóan tart: este 11 óra előtt nincsen vége, ami legjobb esetben is 4 órás program. Nem beszélve arról, hogy a kezdés előtt 30 perccel legalább ott kell lenni vendégként is.