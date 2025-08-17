Skatulyák árnyékában: Gregor Bernadett férfiakkal való kapcsolatairól vallott

A közélet szereplőit gyakran skatulyák közé szorítják, és a média hajlamos a valóságnál izgalmasabbnak és eltérőnek tűnő képeket sugallni róluk. Gregor Bernadett története jól mutatja, mennyire más az, amit kívülről látunk, és az, amit a színfalak mögött valóban megél valaki.

Gregor Bernadett gyermekei ma már felnőttek, az idősebb fia elköltözött otthonról (Fotó: Knap Zoltán)

Gregor Bernadett a valóságban: férfifaló mítosz helyett hétköznapi élet

Gregor Bernadett az Egy ritmusban Ábel Anitával című műsor legutóbbi adásában Szulák Andrea és Wolf Kati meghívott vendégek mellett beszélgetett a sztereotípiák hatásáról, arról, hogyan skatulyázzuk be az ismert embereket és a nőket, és milyen nehéz ezektől a címkéktől megszabadulni. A fókuszban az állt, mennyire tartósak ezek a bélyegek, és lehet-e velük együtt élni anélkül, hogy meghatároznák teljes életünket.

Gregor Bernadett fiatalon már érezte, hogy híres édesapja, Gregor József neve és saját külseje miatt automatikusan egy dobozba kerül.

Betettek persze egy skatulyába az apukám és a külsőm miatt, de nem bánom ezt a skatulyát

– mondta a színésznő. Ugyanakkor az évek során a bulvársajtó olyan képeket ragasztott rá, mint a „férfifaló jégkirálynő” vagy a „fekete démon”, miközben ő valójában hétköznapi boldogságra vágyott.

Én 23 évesen lettem anyuka. Az anyaság mellett nyolc munkahelyen dolgoztam, hogy megteremtsem az anyagi biztonságot

– mesélte. Gregor Bernadett fiai ma már felnőttek: nagyobbik gyermeke 30 éves, a kisebbik pedig nemrég érettségizett.

Az elcsendesülő médiazajt maga körül úgy érte el, hogy az elmúlt években tudatosan háttérbe vonult, ritkán adott interjút, és kerülte a nyilvános szerepléseket.

Színpadi szerepei kapcsán nem érez negatív szereotípiákat, zavaró skatulyát (Fotó: Keresztesi Balázs)

Külső megfelelés helyett belső harmónia

Saját bevallása szerint sokáig önbizalomhiánnyal küzdött, és sokáig hajtotta a megfelelési kényszer. Azonban idővel megtanulta, hogy önazonossá válni csak akkor lehet, ha nem mások elvárásainak akar megfelelni.

A férfiakkal való kapcsolataimban is mindig a hétköznapi életre vágytam, de sokáig azt hittem, csak akkor lehetek teljes, ha mellettem van egy férfi

– vallotta be őszintén.

Ma már úgy érzi, megérkezett abba az életszakaszba, amikor nem kell magyarázkodnia. Gregor Bernadett apja árnyékából is kilépett, és helyet adott annak a felismerésnek, hogy nem a külső elvárások, hanem a belső egyensúly a legfontosabb.

Nincs bennem vágy, hogy kitegyem magam a közösségi oldalakon a fröcsögő kommentekért

– fogalmazott.