Újabb életveszélyes trend terjed a TikTokon: több fiatalt már műteni kellett miatta

A közösségi média megjelenésével és terjedésével újra és újra jelennek meg életveszélyes kihívások, melyek főként a fiatalokra és a gyermekekre károsak. Ennek példája az, ami most történt néhány cseh fiatallal. A trend alapján Csehországban ugyanis öt iskolás nyelvpiercinget akart imitálni apró mágnesgolyókat használva. Azokat azonban véletlenül lenyelték. A szerencsétlen baleset miatt rögtön a prágai Motoli Egyetemi Kórházba szállították őket. Volt, akit műteni kellett, volt olyan is, akiből gyorsan, gond nélkül ki tudták szedni a mágneseket, amelyek akár gyulladást, perforációt is okozhattak volna a gyomrukban, írja a cseh Novinky.