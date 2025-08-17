Németh Lajos: „Hatvanpluszos vagyok, a nászéjszakában már nem tudok besegíteni!”

Hetvenöt éves, de mintha belül örök fiatal lenne Németh Lajos! Hatalmas szeretettel és pörgéssel fogadta a meteorológus hot! magazin stábját, akiknek az interjú közben a kedvenc helyeit is megmutatta, amik főleg nyáron gyönyörűek.

Németh Lajos meteorológusként ma is sok megkeresést kap - Fotó: Tumbász Hédi / hot! magazin

hot!: A közelmúltban lettél 75 éves. Volt ünneplés?

Németh Lajos: Az az igazság, hogy nem vagyok születésnap- és névnapünneplő ember.

Amúgy sem akkor születtem, amit sokan hisznek! A hivatalos, bejegyzett dátum július 17., ami nem igaz. Eredetileg ugyanis július 12-én, Vámosmikolán, otthon születtem, édesanyám bábaasszony segítségével hozott a világra.

– Mivel a szüleim parasztemberek voltak, és aratás ideje volt, ezért szigorú határidőkkel dolgoztak. Emiatt édesapám csak öt nappal később tudott bemenni a községházára bejelenteni, hogy megszülettem.

hot!: Akkor lényegében nyertél öt napot!

Németh Lajos: Sőt, egészen 12-től 17-ig mindennap születésnapom van! Viccet félretéve, ugyanúgy folytatódik az élet, évforduló ide vagy oda.

Ugyanolyan voltam az előző nap, az előző héten, sőt, a következő hónapban is ugyanolyan leszek!

Ellenben a család ragaszkodott, hogy ünnepeljünk, ezért volt egy szűkebb buli Balatonszárszón, ahol egy gyermekem és két unokám volt jelen. Utána pedig Nagykovácsiban tartottunk összejövetelt Balázs fiaméknál, oda pedig már Mónika lányom és a három unokám is hazajött Finnországból, ugyanis Linda a 18. születésnapját ünnepelte, így együtt örültünk.

hot!: Amiatt is különleges lehetett, mert ritkán tudnak hazajönni a gyerekek.

Németh Lajos: Lehetetlen összehozni. Balázs fiamnak két lánya van, Emma és Berta, míg kint Mónika lányom és Fanni, Linda, illetve Emil lakik. Már a szűk családi körben is nagy szervezést kíván egy összejövetel, a teljes létszámról nem is beszélve. Fanni most huszonnégy éves, és pont azon gondolkodtam, hogy de jó lenne megélnem, hogy dédnagypapa legyek!

Németh Lajos fia és lánya is kinevették édesapjukat

Németh Lajos családja is tudja már, hogy kemény fából faragták - Fotó: Tumbász Hédi / hot! magazin

hot!: Hiába lettél 75, még mindig nagyon aktív életet élsz.

Németh Lajos: A legfontosabb a jókedv és a boldogság! Ugyanúgy bringázok és sportolok az unokákkal, mint fiatalabb koromban, mellette pedig folyamatosan marháskodunk.

Sosem éreztem sem a gyereknevelésnél, sem az unokázásoknál, hogy szülő vagy nagyszülő lennék.

– Inkább voltam társ és partner. Ez egy olyan csapat, ahol a tinédzserek és a veteránok egyenrangúak és ugyanúgy gondolkodnak.