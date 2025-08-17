Herceg Erika: Végre együtt lehettünk a párommal

Nemrég ünnepelte Herceg Erika a születésnapját, amelyet párjával együtt egy igazán felejthetetlen élménnyé varázsoltak. Nagyon hálás azért, hogy volt ideje igazán kiélvezni és megélni ezt a különleges napot.

Herceg Erika Csehországba utazott - Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Herceg Erika párja táraságában utazott el

– A párommal együtt töltöttünk bő két hetet Karlovy Varyban, Csehországban, ami igazán különleges időszak volt számunkra, hiszen végre együtt lehettünk. Most visszatértem Budapestre, folytatom a szakmai teendőket, és hamarosan új klipet is forgatok. Viszont már hat éve nem volt időm nyaralni, hiszen az életem a munka és a család körül forog.

Ez azonban pont jó így, hiszen már rengeteg mindent megéltem, kipihentem magam, és megtanultam, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy csak pihenéssel töltsük

– kezdte a hot! magazinnak Erika.

– Szeretem, ha számítok valahol, és fontos, hogy jelen legyek. Például a TV2 Megasztárban, ahol véleménnyel és energiával segíthetem a versenyzőimet.

A Megasztár megújult zsűrije már túl van a válogatón - Fotó: TV2 / hot! magazin

Herceg Erika a Megasztárban a belső hangjára hallgat

Ahogyan említette, nagyon komolyan veszi a mesteri feladatát, hiszen szeretné a legtöbbet kihozni a versenyzőiből. Célja, hogy minél több tehetség megkaphassa az esélyt arra, hogy az egész ország előtt megmutassa, mire képes.

– Nem mondom, hogy nem a szívemre hallgatok, hiszen mindig a szív adja a legőszintébb tanácsot, a belső hang vezet a legjobban. Ugyanakkor nagyon fontos számomra, hogy szakmai szempontok alapján értékeljem a versenyzők teljesítményét, mindent alaposan mérlegelve – jelentette ki.