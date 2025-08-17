Családja tudatta a lesújtó hírt: elhunyt a népszerű színész

Elhunyt az Oscar-díjra jelölt színész, és sokak gyermekkorának egyik legnagyobb főgonosza, Terrance Stamp. A brit színész 87 éves korában hunyt el.

Elhunyt Terrance Stamp Fotó: Pexels

Terrance Stampet sokan Zod tábornok ikonikus szerepéből ismerhetik, amelyet a Superman-filmekben alakított. Az 1938-ban, Londonban született színész fiatalon ösztöndíjat nyert egy drámaiskolába, és a ’60-as években olyan hírességekkel is kapcsolatba került, mint Jean Shrimpton.

Miután nem sikerült megszereznie James Bond szerepét Sean Connery utódjaként, olasz filmekben kapott lehetőséget, és az évtized végén Federico Fellinivel is együtt dolgozott.

Családja közleményben tudatta a szomorú hírt:

Rendkívüli életművet hagyott maga után, színészként és íróként egyaránt, amely évekig megérinti és inspirálja majd az embereket. A magánélet tiszteletben tartását kérjük ebben a szomorú időszakban.

Stamp, aki a ’60-as évek Londonjában szerzett hírnevet, ma reggel hunyt el. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra - írja a Daily Mail.