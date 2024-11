Mi, magyarok igen sok gyorsétteremre csak vágyódva tudunk gondolni. A magyarok híresek arról, hogy szeretik a hasukat, és egy-egy finom falat sokat tud lendíteni a hangulatunkon. Bár alapvetően a paprikás, húsos ételeket kedveljük (mint a pörkölt, a gulyás, a pacal, a rántott hús, a töltött káposzta, stb.), azért a gyorsételekért is rajongunk. A hazai gyorséttermeknek igen nagy a forgalmuk, a magyarok azonban más, külföldi éttermekre is vágyakoznak. Ha egy magyar kijut Amerikába, akkor szinte biztos, hogy ki fogja próbálni a Taco Bellt, a Jack in the boxot, no és persze a Wendy'st. Utóbbiból van már Angliában is, az egyik ilyenben azonban Halloween éjszakáján szörnyű baleset történt.

A Wendy's burgereit nagyon sokan szeretik

Az első Wendy's még 1980 körül nyílt meg Angliában, később azonban bezárt, és 20 évig nem volt ilyen étterem a szigetországban. 2022 márciusában azonban újra kinyitotta a kapuit, és igen nagy sikert is aratott.

Sajnos azonban Halloween éjszakáján szörnyű baleset történt. Brightonban ugyanis váratlanul robbanás történt az étteremben, hatalmas lángok csaptak fel, és menekíteni kellett az embereket. Sok tűzoltó érkezett a helyszínre, hogy eloltsák a lángokat, emellett mentősök is szirénázva érkeztek. Négy 12 éves kislányt azonnal a kórházba kellett szállítani. Állapotuk bár stabil, de súlyos sérüléseket szenvedtek, ezért most az egész ország értük imádkozik - írja a Mirror.