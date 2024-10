Súlyos hiba: hihetetlen, mi került a pizzába, sorra lettek rosszul az emberek

Mind követünk el hibákat néha a munkahelyünkön, ami általában nem okoz nagy bonyodalmat. Nos, ez a vendéglátásban nem mindig van így, sőt. Egy rosszul elkészített étel, ital, komoly következményekkel járhat. Ez történt egy amerikai pizzázóban is, ahol a vendégek "beálltak", miután pizzájuk THC-t, kannabiszt tartalmazott. Kiderült ugyanis, hogy a tésztába rossz termék került.

THC-s pizzát árultak. / Fotó: Pexels

A THC fogyasztásnak több következménye is van. Ilyen a szédülés, vérnyomás emelkedés, szapora szívverés, hányinger, hányás, szorongás, pánikroham, paranoia, hallucináció, rövidtávú memóriazavar, alváshiány. Az elfogyasztott pizza úgy hatott a vendégekre, mintha füves sütit ettek volna. Nem csoda tehát, hogy a Famous Yeti pizzázó közleményben kért bocsánatot, amiben elmagyarázták azt is, mi is történt pontosan.

A személyzettől, alkalmazottaktól és tulajdonosoktól kapott visszajelzéseket követően az eddig meg nem magyarázott fizikai tünetek miatt nyomozást indítottak ellenünk. Szeretnénk arról biztosítani mindenkit, hogy ezt követően az összes érintett terméket megsemmisítettük. A Famous Yeti szorosan együttműködik a hatóságokkal, hogy javítsunk a raktározáson és a biztonsági protokollon, hogy ez ne történhessen meg újra, hogy garantálni tudjuk vevőink biztonságát

- írták hozzátéve, hogy őszintén elnézést kérnek a kellemetlenségért, amit okoztak, írja az UNILAD.