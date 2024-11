Mindhárom séfnek az egyik legkellemetlenebb pillanat a Séfek Séfe versenye során, ha az egyéni főzés eredményhirdetésekor két versenyzője közül dől el, melyik séfjelöltnek kell elhagynia végérvényesen a konyhát. Ezúttal ráadásul Vomberg Frigyes csapatából hárman álltak a kiesés szélén: Csala Dorián, Szűcs Flóra és Lólé Melinda. Flóra lélegezhetett fel, ugyanis az ő étele egy hajszállal, de jobban sikerült a másik két társáéhoz képest. Van egy emberi tulajdonság, a megérzés, ami most is bebizonyosodott, Dorián érezte, hogy neki kell távoznia a versenyből, ráadásul tisztában volt azzal is, hogy a legrosszabb tányért neki sikerült elkészíteni.

A Séfek Séfe piros csapatának egyik versenyzője távozott volna mindenképpen ma a műsorból Fotó: TV2

A Séfek Séfe mindig tartogat váratlan eseményeket

Mielőtt Ördög Nóra kihirdette volna a végeredményt, olyan dolog történt, ami a Séfek Séfe történetében, vagyis az előző öt évadban sosem. Lólé Melinda kért szót, és közölte a séfekkel, hogy feladja a versenyt. Döntését kész tényekkel is alá tudta támasztani, de elsősorban mindezt azért tette, hogy a 23 éves férfi versenyzőtársa folytathassa a Séfek Séfét, és kapjon még egy esélyt a győzelemre.

– Szeretnék szólni! – kezdte Melinda. – Szeretném azt mondani, hogy inkább én menjek haza.

Én szeretnék hazamenni, Dorián beletett mindent, mindig sürög-forog a konyhán, mindenkire figyel, mindenkinek, akinek tud, segít.

– Nagyon jó szakácsnak tartom, neki itt a helye. Én túl egyszerű ételeket készítek, nem tudok szuvidálni, nem tudok savanyítani, én akarok hazamenni. Feladom a versenyt! Menjen vissza Dorián, nem akarom, hogy ő kiessen – mondta a piros csapat versenyzője, aki mindenkit meglepett döntésével, Vomberg Frigyes csak egy mondatban reagált a felvetésre.

– Melinda mindent megtett, és ha ő ezt így érzi, akkor ezt tiszteletben tartom – mondta Frici.

Vomberg Frigyes tiszteletben tartotta versenyzője döntését Fotó: TV2

Feladta, de nem neki kellett volna távoznia

A mindig pörgő, nagyhangú Melinda biztosan sokaknak nagyot nőtt a szemében, talán még azoknak is, akik kevésbé szimpatizáltak vele.

– Ahogy hárman álltunk ott pirosak, nagyon rossz érzés volt. Nem akartam, hogy Dorián menjen haza.

Ránéztem, remegett, szégyellte is magát, miközben egy jó szakács állt mellettem. Nagyon megsajnáltam. (…)

– Mindenképpen szeretném, hogy piros vigye el a fődíjat, bízom benne, hogy így lesz. Ha kell, ezért feláldozom magam. (…) Ezt a döntést tényleg így kellett meghoznom, mert nagyon elfáradtam, fáj a hátam, az izmaim, kezdtem feszültté is válni, amit nem akartam a csapaton kitölteni – magyarázta Melinda, aki nagyon szép gesztust tett döntésével, pláne úgy, hogy Nóri azt is elárulta utólag, Dorián készítette a legrosszabb ételt, így valójában neki kellett volna elhagynia a konyhát.