Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: Halálos áldozatokat követelt a péntek esti vihar!

vihar
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 21:52
civil áldozatokRománia
A pusztító vihar könyörtelenül lecsapott.
Amy Mans
A szerző cikkei

A pénteki heves vihar több megyében is súlyos károkat okozott Romániában, ahol fákat döntött ki, házakat és járműveket rongált meg, valamint emberéleteket is követelt – közölte szombaton a katasztrófavédelem (IGSU).

alt=Hatalmas pusztítást és halálos áldozatokat hagyott maga után a vihar Romániában
Hatalmas pusztítást és halálos áldozatokat hagyott maga után a vihar Romániában / Fotó: freepik.com

Ilfov megyében tragédia történt, ahol egy apa és fia kajakozott a Snagov-tavon, amikor hirtelen lecsapott a 70–90 km/órás széllökésekkel érkező vihar. A keresőcsapatok csak szombat reggel, hosszú órák után találták meg holttestüket.

Arges megyében, Negoiesti településen egy melléképület tetőszerkezete szakadt össze az orkánerejű szélben, maga alá temetve a bent tartózkodókat. Egy 18 éves fiatal életét vesztette, míg egy 17 éves fiú és egy 40 éves férfi súlyosan megsérült, őket kórházba szállították.

A hatóságok jelentése szerint a vihar 18 megyében, összesen 78 településen okozott károkat. A tűzoltók 240 kidőlt fát távolítottak el, 73 autó rongálódott meg, és számos udvarból, pincéből, valamint melléképületből kellett kiszivattyúzni a vizet – írja a Haon.hu.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu