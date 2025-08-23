Most jött: Halálos áldozatokat követelt a péntek esti vihar!

A pénteki heves vihar több megyében is súlyos károkat okozott Romániában, ahol fákat döntött ki, házakat és járműveket rongált meg, valamint emberéleteket is követelt – közölte szombaton a katasztrófavédelem (IGSU).

Hatalmas pusztítást és halálos áldozatokat hagyott maga után a vihar Romániában / Fotó: freepik.com

Ilfov megyében tragédia történt, ahol egy apa és fia kajakozott a Snagov-tavon, amikor hirtelen lecsapott a 70–90 km/órás széllökésekkel érkező vihar. A keresőcsapatok csak szombat reggel, hosszú órák után találták meg holttestüket.

Arges megyében, Negoiesti településen egy melléképület tetőszerkezete szakadt össze az orkánerejű szélben, maga alá temetve a bent tartózkodókat. Egy 18 éves fiatal életét vesztette, míg egy 17 éves fiú és egy 40 éves férfi súlyosan megsérült, őket kórházba szállították.

A hatóságok jelentése szerint a vihar 18 megyében, összesen 78 településen okozott károkat. A tűzoltók 240 kidőlt fát távolítottak el, 73 autó rongálódott meg, és számos udvarból, pincéből, valamint melléképületből kellett kiszivattyúzni a vizet – írja a Haon.hu.