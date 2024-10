A TikTok kedvenc növényorvosa undorító dolgot talált a magyarok kedvenc fűszerében – videó

A konyhai háztartás alapvető elemei a fűszerek. Azonban, ha nem figyelünk eléggé rájuk, akkor a bogarak és egyéb rovarok alaposan ki tudnak szúrni az emberrel.

A bogarak számára tökéletes klímát biztosítanak a fűszerekkel teli tárolók (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Marta Branco

A bogarak elleni védekezés

A fűszerek tárolására számtalan mód létezik: üvegcsék, műanyag dobozok, fából kimunkált tárolók, de a házilag fabrikált dobozok is idetartoznak. Minden fűszert érdemes kétszer is ellenőrizni, hogy megfelelően zárnak-e a fedelek és elegendő védelmet nyújt-e számukra az, amiben tároljuk őket. Ugyanis Gyuris Rita növényorvos kellemetlen felfedezést tett konyhájában: dohánybogarak szállták meg a fűszereit. A dohánybogár szárított növényi anyagokba és a dohányba fészkeli be magát, így téve fogyaszthatatlanná az ételeket.

A dohánybogár legismertebb jellemzője, hogy a fűszerek összecsomósodnak hatásukra és kézzel sem lehet szétválasztani a fűszerdarabokat. A frusztráló felfedezés általában későn jön, így a már lárvákkal és atkákkal teli fűszereket ki kell dobni és ez a megelőzés 0. lépése. A következő lépés a takarítás, ilyenkor érdemes minden felületet megtisztítani beleértve a tárolókat, majd végül fagyasszuk le a még érintetlen fűszereket a dohánybogarak biztos elkerülése érdekében. A konyhát megszálló rovarok elleni praktikák szerteágazóak, és azért van ennyi belőlük, mert a fürdőhelyiségen kívül ez a leggyakrabban kórokozók által veszélyeztetett terület.