„Én rajthoz állnék, de nem engedik”, kórházból üzent a horrorbalesetet túlélő Varga Tibor

A MotoGP betétfutamának számító MotoE Magyar Nagydíj szombati versenye rémálomba fordult, amikor a második helyen haladó Varga Tibor a 14-es kanyar kijáratában nagy sebességnél bukott, majd eszméletlenül sodródott a pályán. A pillanat drámaiságát fokozta, hogy a mögötte érkező, későbbi futamgyőztes Mattia Casadei áthajtott a magyar versenyző lábán. A közönség és a csapatok percekig lélegzetvisszafojtva figyelték a fejleményeket, amikor Vargát a mentősök ponyvával elfedve szállították el a helyszínről.

Varga Tibor a kórházból üzent a rajongóinak (Fotó: Facebook/MAMS Gyorsasági)

A Rivacold Snipers fiatal motorosát előbb a pálya egészségügyi központjába vitték, majd a veszprémi kórházba szállították további vizsgálatokra. A röntgenek szerencsére nem mutattak ki komoly sérülést, így a délután folyamán már vissza is térhetett a Balaton Park Circuit paddockjába – sőt, az újságírók rendelkezésére is állt.

Varga Tibor megszólalt a rémisztő balesetet követően

Sajnos az esés során elvesztettem az eszméletemet. Erre van egy szabály, miszerint ha emiatt bevisznek a kórházba, huszonnégy órán belül nem ülhetek motorra, bármilyen jól is vagyok. Úgyhogy én rajthoz állnék, de nem engedik

– mondta az Aréna4-nek a futam előtt Varga, akinek a bukás közben a kézfeje és a könyöke összeégett az aszfalton, az alkarját pedig több helyen össze kellett varrni.

A motoros hozzátette: a legnagyobb gond nem a horzsolás, hanem az, hogy erősen beütötte a fejét – és bár az eset kívülről rémisztőbbnek tűnt, mint amilyen következményekkel járt, maga a pillanat teljesen kiesett az emlékezetéből.

A baleset különösen váratlanul érte, hiszen – saját szavai szerint – a pálya azon pontján esett el, ahol a legkevésbé számított rá:

Ez az a kanyar, ahol nem számítottam rá, hogy valaha is elesem, mivel végig padlógázzal megyünk, és ilyenkor a tapadásszabályozó rendszernek meg kéne védenie minket. Hát, most nem tette… Egész hétvégén bátran mentem, lehet, érdemes lett volna előre gondolkodnom, de az ilyet nem lehet előre látni

Varga Tibor a közösségi oldalán is megnyugtatta a szurkolókat, miután kórházba került a balesetet követően

„Ma hatalmasat estem, de jól vagyok” – írta Instagramján, hozzátéve, hogy pihenés vár rá, és Barcelonában erősebben szeretne visszatérni. A 18 éves versenyző megköszönte a rajongók aggodalmát és a támogatást, valamint hangsúlyozta: a hazai futam nem úgy zárult, ahogy szerette volna, de már a visszatérésre készül.