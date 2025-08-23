„Én rajthoz állnék, de nem engedik”, kórházból üzent a horrorbalesetet túlélő Varga Tibor

A MotoGP betétfutamának számító MotoE Magyar Nagydíj szombati versenye rémálomba fordult, amikor a második helyen haladó Varga Tibor a 14-es kanyar kijáratában nagy sebességnél bukott, majd eszméletlenül sodródott a pályán. A pillanat drámaiságát fokozta, hogy a mögötte érkező, későbbi futamgyőztes Mattia Casadei áthajtott a magyar versenyző lábán. A közönség és a csapatok percekig lélegzetvisszafojtva figyelték a fejleményeket, amikor Vargát a mentősök ponyvával elfedve szállították el a helyszínről.
A Rivacold Snipers fiatal motorosát előbb a pálya egészségügyi központjába vitték, majd a veszprémi kórházba szállították további vizsgálatokra. A röntgenek szerencsére nem mutattak ki komoly sérülést, így a délután folyamán már vissza is térhetett a Balaton Park Circuit paddockjába – sőt, az újságírók rendelkezésére is állt.
Sajnos az esés során elvesztettem az eszméletemet. Erre van egy szabály, miszerint ha emiatt bevisznek a kórházba, huszonnégy órán belül nem ülhetek motorra, bármilyen jól is vagyok. Úgyhogy én rajthoz állnék, de nem engedik
– mondta az Aréna4-nek a futam előtt Varga, akinek a bukás közben a kézfeje és a könyöke összeégett az aszfalton, az alkarját pedig több helyen össze kellett varrni.
A motoros hozzátette: a legnagyobb gond nem a horzsolás, hanem az, hogy erősen beütötte a fejét – és bár az eset kívülről rémisztőbbnek tűnt, mint amilyen következményekkel járt, maga a pillanat teljesen kiesett az emlékezetéből.
A baleset különösen váratlanul érte, hiszen – saját szavai szerint – a pálya azon pontján esett el, ahol a legkevésbé számított rá:
Ez az a kanyar, ahol nem számítottam rá, hogy valaha is elesem, mivel végig padlógázzal megyünk, és ilyenkor a tapadásszabályozó rendszernek meg kéne védenie minket. Hát, most nem tette… Egész hétvégén bátran mentem, lehet, érdemes lett volna előre gondolkodnom, de az ilyet nem lehet előre látni
„Ma hatalmasat estem, de jól vagyok” – írta Instagramján, hozzátéve, hogy pihenés vár rá, és Barcelonában erősebben szeretne visszatérni. A 18 éves versenyző megköszönte a rajongók aggodalmát és a támogatást, valamint hangsúlyozta: a hazai futam nem úgy zárult, ahogy szerette volna, de már a visszatérésre készül.
A magyar tehetség tehát szerencsésnek mondhatja magát: a súlyosnak tűnő bukás után kisebb sérülésekkel megúszta a történteket, ám a szabályok értelmében várnia kell, mielőtt újra motorra ülhet. A versenyző elszántságát és bátorságát azonban mi sem mutatja jobban, mint hogy saját bevallása szerint a délutáni futamon már ismét rajthoz állt volna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.