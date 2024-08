Tragédia Jászdózsán: hiába kiabáltak, hogy jöjjön ki, saját otthonában égett halálra egy asszony

Saját otthonában égett halálra egy 50 év körüli nő a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászdózsán augusztus 20-án, kedden, miután a háza a reggeli órákban lángra kapott. A tűz pillanatok alatt terjedt szét a 120 négyzetméter alapterületű épületben, hamarosan már négy helyiség, valamint a tető is lángolt. A helyiek hiába kiabáltak be a házban élőnek, hogy ébredjen, jöjjön ki. A lángokat végül a három helyről érkező tűzoltók fékezték meg. Ők találtak rá az asszony holttestére is. Azt, hogy mi okozta a tüzet, illetve honnan indult ki, jelenleg még nem tudni biztosan – hallható a Tények riportjában.