Megszólalt a sürgősségire került Valkusz Milán: „Volt egy ájulásom, térdre kényszerültem”

A ValMar duó fergeteges hangulatú koncertet adott szombat este a Budapest Parkban. De a buli vége nem pontosan úgy zajlott, ahogy azt Marics Peti és Valkusz Milán megálmodta, a rapper ugyanis rosszul lett, az orvosi csapat jobbnak látta, ha kórházba viszik.
Mint ahogy arról a Bors írt, a ValMar sztárja annyira beleadott mindent a szombati koncertjükön, szívét, lelkét kitette, hogy a koncert végére teljesen kimerült. Valkusz Milán kórházba került, a pontos diagnózis szerint, amit a duó menedzserétől tudunk, kimerültség és bordaközi izomhúzódás. Az énekes végül saját lábon, vasárnap hajnali háromkor hagyhatta el a kórházat, de még sok pihenésre van szüksége.
„PARK❤️ Szavakba nem tudom önteni milyen élmény volt a tegnap este, nem evilági hangulatok , energiák és szeretet szabadult fel. Tényleg nem túlzok ha azt mondom, hogy életünk eddigi legösszeszedettebb, legenergikusabb és legkatartikusabb bulija volt…”
– kezdte Instagram-posztját Valkusz Milán énekes.
Utolsó zenénél volt egy “ájulásom” , térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké és az orvos csapat is látta rajtam. Nem találtak mindent rendben. Bevittek a SOTE-ra és szépen lassan jól lettem. Kizártak minden komoly eshetőséget, hál Istennek a jelek csak áljelek maradtak a legrosszabb kimenetelre. Innen is szeretném megköszönni mégegyszer és hálám kifejezni a Budapest Park mentős-orvos csapatának, majd azután a SOTE sürgősségin dolgozó minden léleknek, akik azon voltak, hogy rendben legyek. ÉS NEKTEK IS NAGYON, kedves közönségünk, akik nélkül mindez nem történt volna meg🙃 Soha nem fogom elfelejteni azt a reakciót, amikor vége volt a koncertnek, az örömkönnyeket és a valami mást… Mert ezek vagyunk mi, ezek vagytok Ti, valami más…
