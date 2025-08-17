Megszólalt a sürgősségire került Valkusz Milán: „Volt egy ájulásom, térdre kényszerültem”

A ValMar duó fergeteges hangulatú koncertet adott szombat este a Budapest Parkban. De a buli vége nem pontosan úgy zajlott, ahogy azt Marics Peti és Valkusz Milán megálmodta, a rapper ugyanis rosszul lett, az orvosi csapat jobbnak látta, ha kórházba viszik.

A ValMar koncertje után rosszul lett Valkusz Milán (Fotó: Adam Bertalan)

Valkusz Milán a SOTE sürgősségi osztályára került, így van most

Mint ahogy arról a Bors írt, a ValMar sztárja annyira beleadott mindent a szombati koncertjükön, szívét, lelkét kitette, hogy a koncert végére teljesen kimerült. Valkusz Milán kórházba került, a pontos diagnózis szerint, amit a duó menedzserétől tudunk, kimerültség és bordaközi izomhúzódás. Az énekes végül saját lábon, vasárnap hajnali háromkor hagyhatta el a kórházat, de még sok pihenésre van szüksége.

„PARK❤️ Szavakba nem tudom önteni milyen élmény volt a tegnap este, nem evilági hangulatok , energiák és szeretet szabadult fel. Tényleg nem túlzok ha azt mondom, hogy életünk eddigi legösszeszedettebb, legenergikusabb és legkatartikusabb bulija volt…”

– kezdte Instagram-posztját Valkusz Milán énekes.