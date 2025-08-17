UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felesége hófehérben, édesanyja feketében: Kisírt szemmel jelent meg Diogo Jota egész családja

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 13:25
gyászWolverhamptoncsalád
A szurkolók megható módon emlékeztek az elhunyt focistára. Diogo Jota családja könnyekben tört ki.
B.
A szerző cikkei

A tragikus körülmények közt elhunyt Diogo Jota felesége és szülei is részt vettek a Wolverhampton és a Manchester City angol bajnoki mérkőzésén, és kisírt szemmel nézték végig, ahogy a szurkolók megható tisztelgéssel adóztak az egykori focista emléke előtt.

Diogo Jota családja
A tragikus körülmények közt elhunyt Diogo Jota felesége és szülei is részt vettek a Wolverhampton és a Manchester City angol bajnoki mérkőzésén Fotó: PA / Northfoto

Mint ismert, Jota és testvére, André Silva egy autóbaleset során vesztették életüket még július 3-án. A Wolverhampton egykori portugál focistájának a felesége és szülei a lelátóról nézték végig a szombati mérkőzést, és azt a szívmelengető megemlékezést, amely megelőzte a találkozót. A tragédia óta ez volt a farkasok első Premier League-mérkőzése, ezért a szurkolók egyperces néma csenddel emlékeztek Diogo Jotára, aki öt évig játszott a Wolves csapatában, mielőtt a Liverpoolhoz igazolt.

Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League - Molineux Stadium
A portugál focista szülei és felesége, Rute Cardoso mellett a korábbi Wolves-játékos, Ruben Neves  is jelen volt a találkozón Fotó: PA / Northfoto

Diogo Jota családja könnyekben tört ki

A portugál focista családja meghatottan nézte végig, ahogy a szurkolók egy hatalmas transzparenst feszítettek ki, amelyen Jota egykori klubja aranyszínű mezében látható. A gesztust hatalmas taps fogadta a lelátón, Jota családja pedig könnyekben tört ki. A transzparensek kihelyezését követően a szurkolók Jota nevét skandálták a kezdőrúgás előtt.

Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League - Molineux Stadium
A portugál focista családja meghatottan nézte végig, ahogy a szurkolók egy hatalmas transzparenst feszítettek ki, amelyen Jota egykori klubja arany színű mezében látható Fotó: PA / Northfoto

A portugál focista szülei és felesége, Rute Cardoso mellett a korábbi Wolves-játékos, Ruben Neves és Roberto Martinez menedzser is jelen voltak a találkozón - írja a The Sun.

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu