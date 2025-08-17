Felesége hófehérben, édesanyja feketében: Kisírt szemmel jelent meg Diogo Jota egész családja

A tragikus körülmények közt elhunyt Diogo Jota felesége és szülei is részt vettek a Wolverhampton és a Manchester City angol bajnoki mérkőzésén, és kisírt szemmel nézték végig, ahogy a szurkolók megható tisztelgéssel adóztak az egykori focista emléke előtt.

A tragikus körülmények közt elhunyt Diogo Jota felesége és szülei is részt vettek a Wolverhampton és a Manchester City angol bajnoki mérkőzésén Fotó: PA / Northfoto

Mint ismert, Jota és testvére, André Silva egy autóbaleset során vesztették életüket még július 3-án. A Wolverhampton egykori portugál focistájának a felesége és szülei a lelátóról nézték végig a szombati mérkőzést, és azt a szívmelengető megemlékezést, amely megelőzte a találkozót. A tragédia óta ez volt a farkasok első Premier League-mérkőzése, ezért a szurkolók egyperces néma csenddel emlékeztek Diogo Jotára, aki öt évig játszott a Wolves csapatában, mielőtt a Liverpoolhoz igazolt.

A portugál focista szülei és felesége, Rute Cardoso mellett a korábbi Wolves-játékos, Ruben Neves is jelen volt a találkozón Fotó: PA / Northfoto

Diogo Jota családja könnyekben tört ki

A portugál focista családja meghatottan nézte végig, ahogy a szurkolók egy hatalmas transzparenst feszítettek ki, amelyen Jota egykori klubja aranyszínű mezében látható. A gesztust hatalmas taps fogadta a lelátón, Jota családja pedig könnyekben tört ki. A transzparensek kihelyezését követően a szurkolók Jota nevét skandálták a kezdőrúgás előtt.

A portugál focista családja meghatottan nézte végig, ahogy a szurkolók egy hatalmas transzparenst feszítettek ki, amelyen Jota egykori klubja arany színű mezében látható Fotó: PA / Northfoto

A portugál focista szülei és felesége, Rute Cardoso mellett a korábbi Wolves-játékos, Ruben Neves és Roberto Martinez menedzser is jelen voltak a találkozón - írja a The Sun.