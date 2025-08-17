UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kiadták a riasztást: 24 óra alatt lett 5-ös kategóriájú az Erin hurrikán

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 13:20 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 17. 13:20
Az Atlanti-óceán partvidéke súlyos veszélyben van, az Erin hurrikán példátlan erővel tombol, és a szakértők már most katasztrofális következményekre figyelmeztetnek.

Megérkezett a hurrikánszezon, és nem kímél senkit sem. Az Atlanti-óceán hurrikánszezonja június 1-jétől november 30-ig tart, és a legújabb vihar, amely az Egyesült Államok felé közeledik, az Erin hurrikán, ami már a kezdetektől fogva nagyon erős volt.

Az előrejelzések szerint az idei hurrikánszezon az átlagosnál erősebb lesz.
(Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Shutterstock/Oxanaso

Először az 1-es kategóriába sorolták, miután elérte a 120 km/h szélsebességet, majd 24 órán belül ritka módon 5-ös kategóriájú hurrikánná erősödött, így az Atlanti-óceán térségében eddig feljegyzett mindössze 43 darab 5-ös kategóriájú hurrikán egyikévé vált.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint az 5-ös kategóriájú hurrikánok azok, amelyek szélsebessége eléri a 210–240 km/h, és amelyek katasztrofális károkat okozhatnak.

A masszív vázzal épített házak is súlyosan megsérülhetnek, a tetőszerkezet nagy része, vagy akár egyes külső falak is leomolhatnak. A legtöbb fa kidől vagy eltörik, az elektromos oszlopok kidőlnek. A kidőlt fák és a vezetékek elszigetelik a lakóövezeteket. Az áramszünetek hetekig, de akár hónapokig is eltarthatnak. A legtöbb terület hetekre vagy hónapokra lakhatatlanná válhat.

- figyelmeztették a lakosságot a lehetséges veszélyekre.

A vihar intenzitása miatt a Nemzeti Hurrikánközpont kénytelen volt sürgős figyelmeztetést kiadni augusztus 16-án.

Az Erin várhatóan életveszélyes hullámokat és behúzó, Rip áramlatokat fog okozni a Bahamák, az Egyesült Államok keleti partvidékének nagy része, valamint az Atlanti-Kanada strandjain a jövő héten.

- állt üzenetükben.

Alex DaSilva, az AccuWeather vezető hurrikánszakértője további részleteket osztott meg azzal kapcsolatban, mire lehet számítani.

Az előrejelzések szerint az Erin lassan észak felé fordul, miközben a hétvégén tovább erősödik. Jelenleg a vihar várhatóan több száz kilométerre az Egyesült Államok keleti partjától marad. A teljes keleti part menti strandok, Floridától egészen Új-Angliáig és az Atlanti-Kanadáig, valószínűleg erős hullámzást és veszélyes áramlatokat fognak tapasztalni, miközben az Erin észak, majd északkelet felé halad tovább.

- mondta a szakértő.

Az előrenyúló partszakaszok vannak a legnagyobb veszélyben, ezek közé tartozik Észak-Karolina Outer Banks régiója, Long Island és Cape Cod. Bár a vihar továbbra is veszélyes, augusztus 17. hajnalára visszagyengült 3-as kategóriájú hurrikánná. Azonban előrejelzések alapján ismét 5-ös kategóriájú hurrikánná erősödhet.

Az Erin hurrikán nem az egyetlen intenzív vihar, amely az elkövetkező hónapokban komoly hatást gyakorolhat Amerikára. Az idei hurrikánszezon az előrejelzések szerint az átlagosnál erősebb lesz - írta az Unilad.

 

