Saját kormánya hallgattatta el az időgép felfedezőjét?

A történet ott kezd érdekessé válni, hogy noha számos médium átvette a hírt, pár nappal később az eredeti, iráni hírügynökségi beszámoló eltűnt, a helyét pedig a kormány hivatalos közleménye foglalta el, mely arról szólt: soha nem jelentettek be az országban ilyen jellegű gépet. Mondanunk sem kell, amellett, hogy az iráni tudósközösség örült annak, hogy nem az ilyen extrém bejelentésekkel mossák össze a nevüket, olyanok is akadtak, akik arról kezdtek el suttogni: talán nem is volt kamu a "jövőjósló" gép, egyszerűen a kormány lecsapott rá, és eltette magának. Természetesen az ehhez hasonló összeesküvés-elméleteket legalább olyan nehéz komolyan venni, mint az időutazás tényét...