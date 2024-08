Időgépet akart építeni, ezért lopott – állította az időutazó, majd rejtélyesen eltűnt

Létezik időutazás, vagy ez a téma csak a sci-fi írókat és az összeesküvéselmélet-gyártókat érinti? Lehetséges-e elutazni a jövőbe – vagy épp a múltba? Nos, kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedekben egyre több olyan történet kerül napvilágra, amely megmagyarázhatatlan, vagy legalábbis elsőre annak tűnő eseményeket regél el. Aztán persze rendre kiderül a legtöbbről, hogy vagy van rá magyarázat, még ha nem is oly kézenfekvő, vagy pedig egyszerűen kitaláció, városi legenda. Nos, a következő eset bizonyos elemeit a hatóságok is megerősítették, a többiben azonban sajnos kénytelenek vagyunk máig az érintettre hagyatkozni, aki állítja magáról: sikerült építenie egy időgépet. Vajon Mike Marcum tényleg időutazó volt, vagy csak egy zavarodott ember? Noha sejthető, hogy az utóbbi az igaz, sokan hisznek az előbbiben is.

Mike Marcum rabosító fotója. Azt állította magáról: időutazó

200 állatot küldött a jövőbe az időutazó

A történet 1995-ben kezdődik, amikor is egy Mike Marcumként bemutatkozó férfi betelefonált egy rádióadásba, hogy beszámoljon róla: rájött, hogy hogyan készítsen időgépet. Azt is elárulta: megpróbálta összeszedni az alkatrészeket, sajnos azonban a lopás mellett döntött, és lebukott. Nos, történetének ezen része igaz is: már hogy lopni próbált és lebukott, méghozzá Missisipiben. Az ottani zsaruknak Marcum ugyancsak előadta, hogy hát nem bűnöző ő, hanem időgéphez kellenek az alkatrészek , de nem különösebben hatotta meg őket: 60 napra börtönbe is került.

Egy évvel később a férfi ismét jelentkezett a rádióban, mondván: jó útra tért, azonban az "álmát" nem adta fel, és most legálisan beszerzett alkatrészekből épít időgépet. Mint elárulta, egész jól áll a dologgal, 200 állatot már átküldött a jövőbe, javarészt tengeri malacokat és hörcsögöket, hamarosan pedig megkezdi az emberkísérleteket – magán. 1997-ben azonban nyoma veszett.