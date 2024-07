Se nem bor, se nem sör, de mi is az a komlószóda? Utánajártunk az új őrületnek

Nem is olyan régen, 2013-ban, az Egyesült Államokból indult világhódító útjára ez az alkoholmentes és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő frissítő. Ekkor történt, hogy az amerikai Paul Tecker megalapította H2OPS nevű márkát, ami a víz kémiai jele, azaz a H2O és a komló angol megfelelőjének, vagyis a hops szavaknak az összetételéből jött létre. Ezzel megszületett a komlós szóda.

A komlós szóda, vagy hopszóda fő alkotóeleme a komló, ami a sör egyik alapanyaga is, ám a sörrel ellentétben a komlós víz gabonát és élesztőt sem tartalmaz Fotó: ELEVATE / Pexels

Míg a sörhöz gabonát, vizet, komlót és élesztőt is felhasználnak a főzésekor, addig a komlós vízben se gabona, se élesztő nincs. Erjedésen sem megy keresztül és általában teljesen kalóriamentes.

A komlós szóda (vagy komlós víz, vagy Hopszóda) elkészítéséhez alapvetően szükség van a sörfőzés tudományának ismeretére is. A legfinomabb végeredmény érdekében rendkívül lágy vízre van szükség, a komló pH-értékét pedig úgy kell módosítani, hogy az ne legyen túl savas. Nagyban befolyásolja a végeredményt a felhasznált komló típusa is: bizonyos komlófajtákból ananászos, őszibarackos vagy épp epres ízvilágot is ki lehet nyerni.

Az alkoholmentes sörök piacán viszonylag új belépő komlós szóda, ami könnyed nyári frissítőként egyre népszerűbb termék idehaza is Fotó: Szent András Sörfőzde

Úgy tűnik, hogy akik kóstolták már, azok szeretik is, így a gyümölcsös ízű frissítő egyre növekvő népszerűségnek örvend. Rövid, mindössze 10 éves múltja ellenére 2023-ra már 5,5 millió dollár, azaz átszámítva több mint 2 milliárd forint értékű piaca volt. Nem meglepő hát, hogy Európában is egyre több sörfőzde kísérletezik vele, míg Magyarországra a Szent András Sörfőzde hozta be elsőként ezt a kategóriát.

Mi készítettük el az első hazai gyártású komlózott szénsavas vizeket, azaz a Hopszódát. Rövid idővel a termékünk piacra dobása után természetesen más kisüzemi sörfőzdék is láttak fantáziát ennek a piaci résnek a betöltésében, ráálltak a projektre és elkészítették a saját komlózott vizüket

– mondta el megkeresésünkre a sörfőzde brand managere, Magyar Péter. aki arról is beszélt, hogy

A Hopszóda teljesen új szintre emeli az ízesített vizeket, mert legtöbb ízesített vízzel, üdítővel ellentétben csak természetes hozzávalókat tartalmaz,

kalóriák, cukrok és felesleges adalékanyagok nélkül készül. Ráadásul a különleges ízvilágáról a hozzáadott modern komlók és a békésszentandrási ivóvíz gondoskodik, tudtuk meg mondta Bukovinszky Bélától a békésszentandrási sörfőzde ügyvezetője, aki arról is beszélt, hogy a Hopszódához hozzáadott komlók határozzák meg az adott termék ízvilágát:

Békésszentandráson eddig már három különböző Hopszódát álmodtunk meg, de további terveink is vannak a jövőre nézve.

Mindez megfelel a nemzetközi trendeknek, vagyis annak, hogy a komlós szóda gyorsan népszerűvé válik ott, ahol megjelenik. Ez a Szent András Sörfőzde ügyvezetője szerint idehaza is tapasztalható.

Ha valaki megérti, miről is szól ez a könnyű frissítő, akkor könnyen állandó fogyasztójává válhat ennek a tudatos életmódra törekvő, különleges komlózott víznek. Mi azt látjuk és egyelőre a piacon is ez mutatkozik meg hogy az alkoholmentes termékekre – különös tekintettel az alkoholmentes sörökre – egyre nagyobb a kereslet mutatkozik az országban, de Európában is.

Várhatóan tehát Magyarországon is hamarosan egyre több kézműves sörfőzde követi majd a példát és próbál majd szerencsét ebben a kategóriában is.