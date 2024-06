Minden sofőr rémálma: nem hiszi el, milyen állapotban találta BMW-jét a budakeszi kocsitulaj

Hatalmas csattanásra riadtak a budakesziek csütörtökön (június 13.) kora reggel, az Erkel utcában. Egy, az utcában haladó kocsi ugyanis hátborzongató hanggal csapódott bele az egyik utcában parkoló autóba. Információink szerint az eset után az egyik utcabeli kihívta a rendőröket és a tűzoltókat is, de a helyszínre mentők is érkeztek.

A kocsi a BMW hátsó részébe rohant bele, a tulajt azonban senki nem értesítette. Mikor hazaért, akkor vette észre, mi történt féltve őrzött kocsijával Fotó: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A vétlen, parkoló kocsi nagyon csúnyán összetört, az autó jobb hátsó részét találta el, ami szinte teljesen leamortizálódott:

- Csütörtökön a kora reggeli órákban az Erkel utcában egy személyautó parkoló autónak ütközött. A baleset következtében forgalmi akadály volt, melyet a második kerületi hivatásos tűzoltókkal közösen kézi erővel szüntettünk meg - közölte a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Információink szerint az eset idején a lezúzott BMW tulajdonosa otthon sem volt, délután érkezett meg a házához, ahol döbbenten látta, mi történt féltve őrzött kocsijával. A férfi azóta sem ismeri a részleteket:

Ma az Erkel utcába valaki belement a parkoló autómba. Sajnos semmilyen információt nem tudok, mivel délután értem haza és akkor vettem észre

- írta keserűen az egyik helyi csoportban az autó tulajdonosa.

Azt írta, hogy ugyan hagytak papírt a kocsiján, de nem jutott közelebb a megoldáshoz, mivel őt senki nem kereste meg az üggyel kapcsolatban. A papíron is csak annyi állt, hogy három napon belül szállíttassa el az autót:

Hagytak ott papírt, voltan Budaörsön, de semmilyen információt nem kaptam. A portán is adták egy papírt, hogy töltsem ki és email-ben küldjem be a képeket

- mesélte. Többen is látták az esetet a környékbeliek közül, ők megnyugtatták a szomorú autótulajdonost: a rendőrök bizony kint voltak a helyszínen és az adatokat is felvették. A tulajdonos most viszont arra kért mindenkit, hogy aki bármilyen információval szolgálhat, az tegye meg, mert ő sötétben tapogatózik.

Esetleg, ha valaki tud valamit, vagy ráismer a saját autójára, az kérem, írjon...!

- kérte.