Telefonozott vezetés közben: parkoló autónak, majd busznak ütközött egy sofőr az Orbánhegyi úton

Parkoló autónak ütközött, majd egy BKV busznak csapódott neki egy autó Budapesten, az Orbánhegyi úton.

Egy másik autó fedélzeti kamerája rögzítette az incidenst / Fotó: TV2 Tények (képernyőfotó)

Kormányzás és fékezés nélkül ment folyamatosan jobbra a sötét autó, mígnem egy út szélén parkoló kocsinak rohant, ettől az oldalára borult, és egy utasokkal teli busznak csapódott. A felvételen az is látszik, hogy majdnem tragédia történt: a baleset pillanatában egy gyerek és egy felnőtt sétált a járdán, centiken múlt az életük: az utolsó pillanatba tudtak elugrani az eléjük sodródó, parkoló autó elől.

A hajmeresztő ütközés sokkolta azokat, akik látták a videót. A baleset Budapesten, az Orbánhegyi úton történt: a közelben iskola és óvoda is van. A felvételt egy másik kocsi fedélzeti kamerája rögzítette, a Budapesti Autósoknak küldte be. Egy autós szerint, akinek megmutatták a felvételt, elképzelhető, hogy a telefonját nyomkodta a sofőr: jól látszik a felvételen, hogy nem is próbálja visszakormányozni a kocsit.

A videót megmutatták egy vezetéstechnikai oktatónak is: a szakember szerint sem az utat figyelte a sofőr, csaknem hét másodpercen keresztül ment irányítás nélkül az autó.

Megnézzük azt, hogy nem ment gyorsan az autó, körülbelül olyan 30-as tempónál egy másodperc alatt kilenc métert megy az autó, tehát elég sokat haladt az úton, mire ez a baleset megtörtént

– jelentette ki Csörgő László, vezetéstechnikai szakértő, a Tények riportjában.

A balesetet követően az érintett jármű leszakadt dísztárcsája és törmelékek is hátramaradtak: az autót egy 37 éves férfi vezette. A rendőrség szabálysértési eljárást indít az ügyben. Úgy tudni, a sofőr elismerte a felelősségét, azt azonban nem tudja, miért sodródott le az útról.