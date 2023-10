"Mindig itt lesz velünk" – Szívszorító összefogás a budakeszi tűzben elhunyt 11 éves Levike családjáért

Mint arról a Bors is írt, iszonyú tragédia rázta meg Budakeszit október 24-én hajnalban: egy helyi családi ház ugyanis kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett a Batthyány utcában. Az épület lakóinak sikerült kimenekülniük, de egy 11 éves kisfiú, Sz. Levente a lángok fogságában ragadt.

A kis Leventét a ház előtt, az utcán próbálták meg újraéleszteni, de végül a kórházban életét vesztette. Most mindenki összefogott a gyászoló családért - Fotó: Bors

A súlyosan sérült gyermeket végül a tűzoltók hozták ki az égő épületből, Levente azonban olyan súlyos állapotban volt, hogy a helyszínen újra kellett éleszteni. Ez sikerrel járt és kórházba szállították, később mégis életét vesztette.

A hír hallatán mindenki összetört, a fiú iskolája pedig megemlékezést is tartott a mindenki által kedvelt kisfiú emlékére. Kosárlabda csapata, melynek Levi a kapitánya is volt, most szívhez szóló szavakkal búcsúzott kis kapitányától.

Levi már az égi pályán pattogtat! U12 csapatunk kapitánya, vezére, a csupa jókedv, nagyon lelkes játékosa tragikus hirtelenséggel itt hagyott minket. Felfogni és feldolgozni nem lehet! Nehéz szavakba önteni, amit ilyenkor érzünk, és éreznek mások is

– búcsúzott tőle összetörve a közösségi oldalán kosárcsapata és edzője. Hozzátették: Levi mindig velük lesz és örökké kapitányként tekintenek az életvidám fiúra.

Egy gyermek elvesztése, egy sportoló, játékos, mondhatom, barát hiánya pótolhatatlan! Levi, soha nem felejtünk el, te mindig itt leszel velünk a teremben, a kosárlabdapályán!

– írta az edző.

Az eset után azonban több kosárcsapat és helyi lakos jelezte: szeretnének segíteni a családnak.

Így az egyik csapat november 4-re gyűjtést szervez Leviéknek, míg a helyiek összefogtak és mindenkit kérnek – aki csak tud, segítsen az összetört, gyászoló családnak.

A legnagyobb tragédia esett meg velük, ami csak egy családdal megeshet, összeszorul a szívünk. Tudjuk, hogy ezt a fájdalmat nem lehet enyhíteni, így próbálunk ott segíteni, ahol picit is tudunk: igyekszünk gyűjteni nekik

– mondta a család egyik ismerőse, hiszen a családnak a gyász mellett azzal is meg kell birkóznia, hogy mindenük odalett a tűzben.