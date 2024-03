Egy kislány az egész családját elveszítette, csak mert lementek a pincébe

Az orosz Maria Chelysheva az apját, az anyját, a testvérét és a nagymamáját is elveszítette, miután lesétáltak a házuk pincéjébe. A 8 éves kislány volt az egyetlen családtag, aki túlélte a borzasztó balesetet, amely során a rothadó burgonyából kiszabaduló gázok egyesével végeztek a rokonokkal. Megrázó részletek következnek.

A rothadó burgonyából kiszabaduló gázok végeztek a családdal Fotó: Pexels.com

Elsőként Maria édesapja ment le a föld alá, és szinte azonnal hatalmába kerítette az erős mérges gáz és összeesett. A felesége és a fia utána indultak, hogy megnézzék, mi történt, azonban emiatt ők is belélegezték a gázt, és elhunytak. A nagymama nem is ment le egészen a lépcsőn, így is belélegezte a kiözönlő gázt, és miközben segítségért próbált kiabálni, ő is életét veszítette.

A lap szerint a család megfeledkezett egy zsák burgonyáról, amely a hónapokig levegőtlen pincében rothadni kezdett, és kipárolgott belőle az úgynevezett glükoalkaloid. Ez ugyanaz a hatóanyag, ami miatt nem szabad más részét elfogyasztani a krumplinak, csak a gubóját. Ez ugyanis a friss zöldségben még ártalmatlan mennyiségben található csak meg, a romlott növényben azonban már halálos mennyiségben.