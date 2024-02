Hatalmas lendület az eltűnt kis Maddie ügyében: előállt a sorsdöntő bizonyíték

Vannak olyan dolgok, amelyeket az emberiség kollektíven türelmetlenül vár. Ilyen például a rák ellenszerének feltalálása, egy új, lakható bolygó felfedezése, rájönni a titokra, hogy mi van a halál után, és persze megtudni az igazat, hogy mi történt a kis Madeleine McCann-nel? A kis Maddie 2003-ban született, szüleivel pedig 2007-ben nyaralni ment Portugáliába. Egy este a szülei vacsorázni mentek, a gyerekeket pedig a szálláson hagyták. A zárt szobából tűnt el a kislány, és azóta is foglalkoztatja a kérdés a világot, hogy vajon mi történt a gyerekkel? Ugyanis azóta sem találták meg a testét, se semmilyen nyomot, ami segíthetne elindulni... Egészen mostanáig.

A tüneményes Maddie hamarosan betöltené a 21. életévét. Valószínűleg gyönyörű lenne és okos, és talán egyetemre járna. Sajnos azonban ez soha nem következhet be, mert 2007-ben nyomtalanul eltűnt, és azóta sem tudni, mi történt vele. Eleinte a szüleit gyanúsították, hamarosan azonban kiderült, hogy nem ők a felelősek a kislány eltűnése miatt.

2020-ban keveredett gyanúba Christian B. német állampolgár, aki akkoriban azon a területen követett el erőszakos bűncselekményeket, pedofil bűntetteket - többek között - kiskorú lányokkal szemben, ahonnan Maddie eltűnt. Ebből arra következtetnek, hogy ő lehet a gyilkosa. Még mindig börtönben ül egyéb bűntettei miatt, most azonban jó hírekkel rukkolt elő a rendőrség.

Mivel Christian B. arcképe szerte a világon tele van a címlapokkal, egyre ismertebbé válik, és olyan szemtanúk is előléphetnek, akik eddig hallgattak. A rendőrség szerint könnyen lehet, hogy valaki látott valami gyanúsat ebben az időszakban Christian B. körül, csak eddig nem tudatosult benne. Egy börtönőr pedig arról számolt be, hogy minden bizonnyal kihallgatták Christian és az ügyvédje közötti beszélgetéseket. Mindezekből a szakemberek azt a következtetést vonták le, hogy a nyomozás új lendületet vehet. Állításuk szerint már most kulcsfonotosságú nyomokat és esetleges bizonyítékokat kaptak, és hamarosan új erővel indul meg a nyomozás - írja a Mirror.