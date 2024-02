Bekopogtattak a szörnyű hírrel a kis Maddie szüleihez - összetört a család

A szegény kis Madeleine McCann családjának immáron 17 éve nincs nyugta. . A kedves kis Madeleine McCann esete már 2007 óta nem hagyja nyugodni a világot. A kislány ugyanis ekkor tűnt el rejtélyes körülmények között a nyaralóból. A család éppen Portugáliában volt nyaralni: az apa és az anya a szállodában hagyta a kis Maddie-t és a testvéreit, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni. Mire hazaértek, a hároméves kislánynak csak hűlt helyét találták. Azóta sem tudni pontosan, mi történt vele, most azonban szörnyű hírt kaptak a szülők.

Még mindig nem tudni, mi történt a kis Maddie-vel / Fotó: MELANIE MAPS / AFP

Ennyi év után is nagy erővel keresik a holttestet, és bizony van egy gyanúsított is Christian B. személyében, akiről az egész világ azt feltételezi, hogy ő volt a tettes, azonban semmilyen bizonyítékot nem talált még a rendőrség. A 46 éves férfinek sok ügye volt már: gyerekeket, fiatal lányokat, de még egy idős asszonyt is erőszakolt már meg, jelenleg is pedofília és nemi erőszak miatt ül a börtönben. Mivel azonban még mindig nincs terhelő bizonyíték a Maddie-gyilkosságban, valószínűleg hamarosan kiengedik - írtuk korábban.

Pénteken kezdődik Christian B. tárgyalása, ám ekkor sem a Maddie-ügyről lesz szó, hiszen nincs terhelő bizonyíték. Helyette más, újonnan bizonyított szexuális bűncselekmények miatt kell számot adnia a törvény embereinek. Ha azonban nem sikerül bizonyítani a bűnösségét, akkor a férfit hamarosan szabadon engedik. Ezzel kapcsolatban szólalt meg a világ egyik legrettegettebb bűnözőjének az ügyvédje. Christian B. jogi képviselője az alábbiakat mondta:

Meg vagyok győződve arról, hogy csak a per végén lehet felmentő ítéletet mondani

- árulta el, és azt is hozzátette, hogy szerinte aljas vádaskodás és boszorkányüldözés, bűnbakkeresés áldozata lett az ügyfele - írja a The Sun.