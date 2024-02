Végre kiderül az igazság a kis Maddie ügyében: bíróság előtt szólal meg a vádlott pedofil

A Maddie McCann elrablásával is gyanúsított Christian B. a hallgatást választotta. A pedofil, erőszakos cselekményekért elítélt férfi február 16-án áll bíróság elé a 2000 és 2017 között Portugáliában elkövetett tetteiért. Jelenleg is börtönben van, hét évre kiszabott börtönbüntetését tölti nemi erőszak miatt - írja a BBC. A jövő héten kezdődő per azt fogja eldönteni, hogy a büntetés lejártával rács mögött marad-e.

McCann suspect to stay silent in unrelated German rape trial https://t.co/z3iCq8jpQh — BBC News (World) (@BBCWorld) February 8, 2024

Christian B. ügyvédje nem számít arra, hogy ügyfele "érdemi bejelentést" fog tenni a közelgő tárgyaláson, meglátása szerint inkább a hallgatást választja. Hozzátette, ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy titkolnivalója lenne.

A kis Madeleine Portugáliában nyaralt a családjával, amikor 2007. május 3-án eltűnt. Az ügykapcsán 2022-ben vált hivatalosan is gyanúsítottá a német férfi, akinek hamarosan a következő vádakkal kell szembenéznie: egy 70 és 80 év közötti nő, valamint egy 14 éves lány megerőszakolása 2000 és 2006 között, fiatal nő ellen elkövetett erőszak 2004-ben, gyermekek szexuális zaklatása 2007-ben és 2017-ben.