Friss fejlemények a Maddie McCann-ügy kapcsán: pont kerülhet az eset végére

A fotósokat és a tévéstábokat beengedik a meghallgatásra, így a nyilvánosság először láthatja a 47 éves férfit. Továbbá a bíróságra kirendelték a német különleges bevetési kommandó (SEK) egységének tisztjeit is. A tárgyalóteremben 100 ember foglalhat majd helyet, de ebből 45-öt a sajtó számára tartanak fenn, akiket előzetesen már akkreditáltak az eseményre. A rendőrség őrzi majd a tárgyalás tanúit is, akik repülővel érkeznek a meghallgatásra – számol be róla a Mirror.