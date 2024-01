Itt vannak a várt fejlemények a kis Madeleine McCann ügyében

Mint arról korábban már többször is beszámoltunk már 17 éve annak, hogy 2004-ben Madeleine McCannt elrabolták a családi nyaralás során Portugáliában, ám az továbbra is rejtély, hogy mi történhetett vele.

A kis Maddie ügye az egész világot felzaklatta Fotó: MELANIE MAPS / AFP

A német vádhatóság a kislány meggyilkolásával 2020-ban meggyanúsította Christian Brücknert, aki 1995 és 2007 között Praia da Luzban lakott, ahol McCann eltűnt – és itt korábban különböző tárgyakat is talált a rendőrség. A férfit korábban már szexuális zaklatás miatt is elítélték és jelenleg is hétéves börtönbüntetését tölti egy 72 éves amerikai nő megerőszakolásáért, viszont azt tagadja, hogy Madeleine McCann ügyéhez köze lenne.

Az ügy koronatanúja Brückner volt barátja, Helge Busching, aki nyomra vezette a rendőrséget. A férfi ugyanis azt állította, hogy olyan kamerák és videokazetták birtokában van, amelyeken Brückner több nőt erőszakol meg, ugyanakkor ezek soha nem kerültek elő, emiatt pedig az ügyészség úgy határozott, nincs bizonyíték arra, hogy a tanú hamis vallomást tett volna.

A 45 éves Brücknernek a jövő hónapban kell újra bíróság elé állnia, több nő és egy fiatal lány megerőszakolásával, illetve szexuális zaklatásával vádolják. Mindegyik bűntett 2000 és 2017 között történt, amíg a férfi Portugáliában élt. Brückner ügyvédei kérelmet nyújtottak be a bíróságon, amelyben azt állították, hogy Busching vallomása hamis volt, ezért ki kell zárni őt a tárgyalásokból.