Még a haját is leborotválta - rákosnak hazudta kislányát az anya, milliókat kaszált

Lebukott egy ohiói édesanya, aki saját gyermekeit is becsapta kegyetlen hazugságaival. A 41 éves Pamela Reed több mint 17 millió forintnak megfelelő összeget csalt ki alapítványoktól és a környékbeli segítőitől. A kétgyermekes Pamela éveken át észrevétlenül hamisította meg kislánya, a hétéves Addey orvosi leleteit, halálos betegnek beállítva őt. A kegyetlen anya még a haját is leborotválta a lánynak, hogy hiteles legyen a kamusztorija.

Saját gyermekét súlyos betegnek állította be egy amerikai nő / Fotó(illusztráció): Ground Picture

Éveken át hazudott

Pamela 2017 óta rendszeresen

megható sorokkal tudatta a közösségi oldalán, hogy Addey súlyos beteg, és pénzre van szüksége a gyermek kezeléseinek finanszírozásához,

a gyógyszerei kiváltásához. A kislányt kétéves kora óta használta ki az anyja, többszörös súlyos betegnek állította be. Leukémiásnak, félig vaknak írta le gyermekét, aki görcsrohamoktól és vérszegénységtől is szenved. Ráadásul, hogy még hitelesebb legyen, a gyereknek kiállított korábbi receptjeit meghamisította, a lány haját pedig kopaszra borotválta. Hitelesnek látszó fotókat is készített a beteg gyermeke szerepéhez.

Az anya történetének sokan bedőltek: a New York Post szerint nagylelkű támogatói 50 ezer dollárt (több mint 17 millió forintot) gyűjtöttek Pamelának, aki természetesen nem a kislány kezelésére költötte dollárokat, hanem magára.

"Ez lesz az eddigi legnagyobb harc"

Mindössze két nappal letartóztatása előtt Pamela egy újabb posztot írt a Facebookon, amelyben azt állította, hogy gyermekének már nincs sok hátra.

Amikor azt mondták nekünk, hogy ez lesz az eddigi legnagyobb harc, azt hittük, felkészültünk, de semmi sem készít fel egy szülőt arra, hogy mindezt láthassa… A szívünk összetörik minden egyes kezeléstől, minden egyes könnytől és minden egyes éjszakától. Meg kell magyaráznunk, hogy miért……mert erre nincs válaszunk

– írta Pamela, és azt állította, hogy lánya 10 hetes intenzív rákkezelést előtt áll, és pénzre van szüksége.

Egészséges a lány

A hazugságokat olyan jól kitervelte az anya, hogy még a legidősebb lánya is elhitte. A kamuzása valóságos hegyé nőtt, január 1-én, hétfőn omlott le: egy általános iskolai ápolónő buktatta le a kegyetlen anyát. Megvizsgálta a kislányt és kiderült, a jobb szemére nem is vak, ahogy azt Pamela korábban állította. Később az is világossá vált, hogy Addey makkegészséges. Pamela Reedet letartóztatták, és nagyértékű csalás miatt kell felelnie a hatóságok előtt.