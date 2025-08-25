Sokkoló bejelentés: nyugdíjas kőműves fejtette meg a piramisok és Stonehenge titkát

Évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat és a hétköznapi embereket is, hogyan voltak képesek az ókorban olyan épületeket emelni, mint az egyiptomi piramisok vagy éppen hogyan készült Stonehenge, hiszen akkoriban még nem állt rendelkezésre gép, amely ekkora kőtömböket mozgatni tudott volna. Számtalan elmélet látott napvilágot, egyesek szerint nem is ember alkotta ezeket, hanem a földönkívüliek.

Megfejtették a piramisok titkát

Most azonban egy nyugdíjas amerikai építőmunkás, Wally Wallington a saját kertjében mutatta meg, hogy a titok talán sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Wally Wallington fogta magát és modern daruk vagy gépek nélkül, csupán egyszerű fa emelők, ellensúlyok és a gravitáció ismeretének segítségével egymaga mozgatott közel 10 tonnás betontömböket. A bemutatója során nemcsak arrébb tette, de fel is állította a hatalmas darabokat, sőt, egy harmadikat még a tetejükre is helyezett, létrehozva egy komplett kőkaput, pont olyat, mint amilyeneket Stonehenge esetében láthatunk.

A technológia lényege a forgáspontok és az ellensúlyok okos használata. Egy kő alá helyezett kisebb kővel, mint egyfajta tengellyel, a hatalmas tömböt minimális erőfeszítéssel lehet forgatni és "léptetni". Az emeléshez pedig egy egyszerű, ellensúllyal működő szerkezetet használt.

Ezzel a kísérlettel Wallington gyakorlatilag leleplezte azt a titkot, ami a mai napig lázban tartja a tudósokat. Bebizonyította, hogy az ókori építés során nem volt feltétlenül szükség hatalmas emberi erőre vagy misztikus, elveszett technológiára.

