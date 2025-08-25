Padon ülő párocskát tarolt le a száguldó sofőr egy népszerű borászat előtt

Szörnyű baleset rázta meg La Gomera szigetét a Kanári-szigeteken: egy férfit és egy nőt halálra gázolt egy autó, miközben békésen ültek egy padon egy népszerű borászat előtt.

Sajnos tragédiával végződött a baleset, esélyük sem volt a túlélésre. Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A tragédia vasárnap este, körülbelül 19 órakor történt Arure település bejáratánál, a „La Tienda del Vino” nevű vidéki borászatnál, amelyet a szigetre látogató turisták egyik kihagyhatatlan látványosságként tartanak számon. A szemtanúk beszámolói szerint a pár a padon beszélgetett, amikor

egy nagy sebességgel érkező autó letért az útról, egyenesen beléjük rohant, majd a borászat épületében állt meg.

A férfi és a nő azonnal életét vesztette, esélyük sem volt megúszni a balesetet. A férfi a borászat tulajdonosa volt, míg a nő – egy 59 éves, kétgyermekes édesanya – közeli barátként tartózkodott ott. - írja a Mirror. Az autót egy San Sebastián de La Gomera-i lakos vezette, aki súlyos csípősérülésekkel került kórházba. Utasa, egy nő szintén súlyosan megsérült, őt helikopterrel szállították át Tenerifére. A helyszínen több helyi lakos is pánikrohamot kapott a tragédia után, számukra a mentők nyújtottak segítséget.

A rendőrség vizsgálja a baleset pontos okát. A súlyosság miatt nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek, a környéket lezárták. A helyi önkormányzat háromnapos gyászt rendelt el a baleset miatt.