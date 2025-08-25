Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Padon ülő párocskát tarolt le a száguldó sofőr egy népszerű borászat előtt

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 15:25
kanári-szigetektragédiaturistaTenerife
Az önkormányzat három napos gyászt rendelt el.

Szörnyű baleset rázta meg La Gomera szigetét a Kanári-szigeteken: egy férfit és egy nőt halálra gázolt egy autó, miközben békésen ültek egy padon egy népszerű borászat előtt.

Baleset
Sajnos tragédiával végződött a baleset, esélyük sem volt a túlélésre. Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A tragédia vasárnap este, körülbelül 19 órakor történt Arure település bejáratánál, a „La Tienda del Vino” nevű vidéki borászatnál, amelyet a szigetre látogató turisták egyik kihagyhatatlan látványosságként tartanak számon. A szemtanúk beszámolói szerint a pár a padon beszélgetett, amikor

egy nagy sebességgel érkező autó letért az útról, egyenesen beléjük rohant, majd a borászat épületében állt meg.

A férfi és a nő azonnal életét vesztette, esélyük sem volt megúszni a balesetet. A férfi a borászat tulajdonosa volt, míg a nő – egy 59 éves, kétgyermekes édesanya – közeli barátként tartózkodott ott. - írja a Mirror. Az autót egy San Sebastián de La Gomera-i lakos vezette, aki súlyos csípősérülésekkel került kórházba. Utasa, egy nő szintén súlyosan megsérült, őt helikopterrel szállították át Tenerifére. A helyszínen több helyi lakos is pánikrohamot kapott a tragédia után, számukra a mentők nyújtottak segítséget.

A rendőrség vizsgálja a baleset pontos okát. A súlyosság miatt nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek, a környéket lezárták. A helyi önkormányzat háromnapos gyászt rendelt el a baleset miatt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
