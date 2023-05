Sok a panasz a BKK-ellenőrökre: csalásra gyanakodnak az utasok, így reagált a társaság

Legutóbb egy édesanya, Nóra posztolta ki a Facebook-ra, hogy tinilányát a 9-es buszon próbálta megbüntetni egy jegyellenőr, aki azt állította, hogy hamis a bérlete és rendőrt hív. Amikor az édesanya jelezte, hogy nem lehet hamis, mert automatából vették, akkor az ellenőr azzal védekezett, hogy „csak viccelt". Most utánajártunk az ügynek, és megkérdeztük a BKK Kommunikációs osztályát, mi állhat az ellenőrök viselkedése mögött.

A jegyek és bérletek érvényességét az ellenőrök elektronikus készülékkel ellenőrzik. Fotó: BKK

Először meg akarta büntetni, majd azt mondta, hogy csak viccelt

Az édesanya május 14-én osztotta meg a közösségi médiában a tapasztalatát, miszerint aznap délután a lányát megpróbálta megbüntetni egy ellenőr a 9-es buszon. A probléma csak az volt, hogy a fiatal hölgynek érvényes bérlete volt. Ami miatt Nórának különösen is gyanús volt az eset, hogy az ellenőr először azt állította, hogy a bérlet lejárt, majd leellenőrizve már azt, hogy hamis. Nóra felháborodva írta le a történeteket.

Tök komoly arccal közölte a kaller, hogy a bérlet lejárt: miután lecsippantotta, azt mondta, hamis bérlet... Elkérte, és mondta, rendőrt hív. Itt váratlanul bekapcsolódtam a beszélgetésbe (addig nem látott), hogy a bérletet automatából vettük, nem lehet hamis. Erre a srác visszaadta a lányom bérletét, és próbálta menteni a menthetőt, hogy ő csak poénkodott

– írta bejegyzésében az édesanya, aki maga sem tudta, hogy az ellenőr zsebre akart-e dolgozni azzal, hogy helyszíni bírság felé terelte az ügyet, vagy tényleg csak poénkodott. A kommentelők szerint még az is lehet, hogy nem igazi ellenőr volt, csak annak adta ki magát egy civil, pénz reményében.

Sokak szerint kifejezetten a fiatalokra utaznak az ellenőrök, abban a reményben, hogy megijednek és fizetnek a tinédzserek. Fotó: Ripost

„Tényleg megvágta volna, ha nem vagyok ott?"

A komment szekció valósággal felrobbant Nóra posztja alatt. A hozzászólásokból kiderült, hogy a legtöbben fiatalkorukban tapasztaltak ilyet, vagy egy kiskorú ismerősükkel, rokonukkal esett meg hasonló. Ahogy Nóra posztjából is kirajzolódik: olyan, mintha az ellenőrök gyanútlan fiatalokat próbálnának meg átverni, bízva naivitásukban és, hogy kevésbé ismerik mi ilyenkor a teendő. Ezt a feltételezést erősíti az is, hogy az ellenőr csak akkor állította, hogy viccelt, amikor már az édesanya a lánya védelmére kelt. Ha ő nincs ott, talán meg is bünteti és mint kiderült, sajnos nem csak Nóráékkal esett meg hasonló:

Érvényes bérlettel utaztam, amikor azt mondta az ellenőr, hogy vagy azonnal fizetek vagy rendőrt hív. Elmentem egy ügyfélközpontba reklamálni, ott azt mondták, hogy azonnal tegyek bejelentést ellene, mert szabálytalan, amit művelt

– osztotta meg tapasztalatát egy szintén fiatal hozzászóló.

„Nekem anno felnőtt fejjel is megjátszotta ezt egy ellenőrnő. Csak ránézett, és közölte, hamis. Mondtam, hol vettem, és hogy bizonyítsa már be, hogy hamis, mert akkor engem is átvertek. Fogta magát és elballagott" – írta egy másik kommentelő, akinél hasonló módszerrel próbálkozott egy ellenőr.

Az utasok szerint még az sem kizárt, hogy az ellenőrök saját zsebre akarnak dolgozni, ezért ragaszkodnak a helyszíni bírság kiszabásához. Fotó: BKK

A BKK-t is megkerestük a csalásgyanús ügyekkel kapcsolatban

A Nóráékkal történt esettel kapcsolatban a BKK így fogalmazott:

A leírt esettel kapcsolatban nem zárható ki, hogy a jegy- és bérletkiadó automaták május elején észlelt dátum- és időszinkronizációs zavara okozhatta a bizonytalanságot az ellenőrzés során. Az ellenőrök a bérletek érvényességét a hamisítványok hatékony kiszűrése érdekében elektronikus eszközzel ellenőrzik. A rendszerhiba miatt egyes esetekben hibás adatokat továbbított a hálózat, ennek lehet betudható, hogy az érintett bérleteket a rendszer az ellenőrzés során érvénytelennek mutatta, miközben azok valójában érvényesek voltak.

A Társaságot továbbá megkérdeztük arról is, hogy mit tehet egy utas, ha hasonlót tapasztal.

„Ha egy jegy kapcsán vetődik fel a hamisítás gyanúja, kollégáink pótdíjazást kezdeményeznek, és a jegyet a pótdíjazási dokumentumhoz csatolják. A 72 órás jegy, valamint minden ennél hosszabb érvényességű, bérlet típusú értékcikk esetében a BKK átadás-átvételi elismervénnyel veszi át az utasoktól az értékcikket, mellyel egy napig utazhatnak. Ha a jegyellenőr nem ad átadás-átvételi elismervényt, hanem a helyszíni pótdíj kifizetését erőlteti, vagy magánál tartja a bérletet anélkül, hogy bármilyen intézkedést tett volna, akkor azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy keressék a BKK telefonos ügyfélszolgálatát" – adta tudtunkra a cég, hozzátéve, hogy ha hamisgyanúsnak mutatkozik a jegy vagy bérlet, akkor a BKK szakértői vizsgálatnak veti alá, amelynek során kiderül, hogy az eredeti-e.

Ha a szakértői vizsgálat igazolja a jegy vagy bérlet eredetiségét, a BKK tájékoztatja erről az ügyfelet, egyúttal lezárja a pótdíjazási ügyet. Ha viszont bebizonyosodik, hogy az értékcikk hamis, akkor elindul a követeléskezelési eljárás az utassal szemben, Társaságunk pedig rendőrségi feljelentést is tesz visszaélés miatt

– szögezte le a cég.

Az ellenőrök munkáját rendszeresen figyeli és ellenőrzi a Társaság. Fotó: BKK

A jegyellenőrök egyébként sok hamis bérletet már szemrevételezéssel is ki tudnak szűrni, ugyanis azok gyakran átragasztottak, átírtak vagy fénymásoltak, de a jegyellenőri készülékkel is ellenőrizni tudják. „Az értékcikken lévő QR-kód leolvasása után színkódokkal jelez a készülék, ha a felmutatott díjtermék nem szerepel az adatbázisban. Az ellenőri készüléken megjelenő zöld színkód azt bizonyítja, hogy a megvizsgált jegy vagy bérlet érvényes, eredeti"–nyilatkozta a BKK.