Lola megünnepelte kislányának érkezését

Egy nő életében a legszebb időszak, amikor gyermeket vár. Lola is ugyanígy gondolja, ezt csak tetőzi, hogy emlékezetes pillanatokkal ünnepelték meg kislányuk érkezését.

Lola legszebb időszakát éli

Fotó: Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Lola babaváróünnepséget rendezett születendő kislányának, aki nem sokára megszületik. Lola elképesztően boldog kismama, aki igyekszik a várandóssága alatt is odafigyelni a megfelelő testmozgásra, hogy egészségben tudhassa a szíve alatt hordott gyermekét. Az énekesnő az Instagramon jelentette be, hogy egy felejthetetlen délutánnal ajándékozták meg a leendő szülőket a barátaik.

Tegnap babaváróztunk. Szerencsések vagyunk, hogy a barátaink ilyen szeretettel várják a kislányunk érkezését. Ezt a délutánt sosem fogjuk elfelejteni.

- áll a bejegyzésében.

Bár a kislány még jól érzi magát anyukája pocakjában, már most elhalmozták ajándékokkal és ruhákkal a születendő kisbabát. Erről szintén az Instagramon megosztott bejegyzésében látható videóval tájékoztatta a követőit.