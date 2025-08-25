Lola megünnepelte kislányának érkezését

Egy nő életében a legszebb időszak, amikor gyermeket vár. Lola is ugyanígy gondolja, ezt csak tetőzi, hogy emlékezetes pillanatokkal ünnepelték meg kislányuk érkezését.
Lola babaváróünnepséget rendezett születendő kislányának, aki nem sokára megszületik. Lola elképesztően boldog kismama, aki igyekszik a várandóssága alatt is odafigyelni a megfelelő testmozgásra, hogy egészségben tudhassa a szíve alatt hordott gyermekét. Az énekesnő az Instagramon jelentette be, hogy egy felejthetetlen délutánnal ajándékozták meg a leendő szülőket a barátaik.
Tegnap babaváróztunk. Szerencsések vagyunk, hogy a barátaink ilyen szeretettel várják a kislányunk érkezését. Ezt a délutánt sosem fogjuk elfelejteni.
- áll a bejegyzésében.
Bár a kislány még jól érzi magát anyukája pocakjában, már most elhalmozták ajándékokkal és ruhákkal a születendő kisbabát. Erről szintén az Instagramon megosztott bejegyzésében látható videóval tájékoztatta a követőit.
