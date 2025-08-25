Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Lajos, Patrícia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lola megünnepelte kislányának érkezését

lola
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 15:40
babaváró bulivárandósInstagram
Lola emlékezetes bulit tartott szerettei és barátai körében.

Egy nő életében a legszebb időszak, amikor gyermeket vár. Lola is ugyanígy gondolja, ezt csak tetőzi, hogy emlékezetes pillanatokkal ünnepelték meg kislányuk érkezését.

Lola
Lola legszebb időszakát éli
Fotó: Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Lola babaváróünnepséget rendezett születendő kislányának, aki nem sokára megszületik. Lola elképesztően boldog kismama, aki igyekszik a várandóssága alatt is odafigyelni a megfelelő testmozgásra, hogy egészségben tudhassa a szíve alatt hordott gyermekét. Az énekesnő az Instagramon jelentette be, hogy egy felejthetetlen délutánnal ajándékozták meg a leendő szülőket a barátaik.

Tegnap babaváróztunk. Szerencsések vagyunk, hogy a barátaink ilyen szeretettel várják a kislányunk érkezését. Ezt a délutánt sosem fogjuk elfelejteni.

- áll a bejegyzésében.

Bár a kislány még jól érzi magát anyukája pocakjában, már most elhalmozták ajándékokkal és ruhákkal a születendő kisbabát. Erről szintén az Instagramon megosztott bejegyzésében látható videóval tájékoztatta a követőit.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu