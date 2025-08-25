Hell Boxing Kings: Teltház, legendás összecsapások és sokkoló bejelentés Budapesten - Fotók

A Hell Boxing Kings 2025-ös szezonnyitó gálája teltház előtt, minden várakozást felülmúló show-val zárta a nyarat. Kilenc elképesztő mérkőzés, négy olimpikon, sztárbajnokok és Magyarország legfényesebb tehetségei ajándékoztak felejthetetlen pillanatokat a közönségnek, és végül egy bejelentés, amely megrengette a küzdősport világát.
A szlovák MMA-sztár, Boráros „The Punisher” Gábor pontozással győzte le Magyarország olimpiai ezüstérmesét, Bárdosi Sándort. Az első összecsapásuk vitatható körülmények között ért véget Boráros betegsége miatt, így a visszavágó végre megadta a végső választ. A 34 éves Boráros hat meneten át uralta a küzdelmet, bebiztosítva tavalyi győzelmét, és egyszer s mindenkorra elnémítva a kétkedőket. Bárdosi, a 47 éves olimpiai birkózó hősiesen küzdött, de nem tudta megtörni ellenfele könyörtelen tempóját.
A közismert műsorvezető, Istenes Bence sikeresen megvédte HBK Celeb Bajnoki címét a botrányhős Varga „Vitéz” Viktor ellen. Varga látványos bevonulását forró hangulatú mérkőzés követte, ám Istenes technikai fölénye döntött.
A magyar profi boksz egyik elitje, Bacskai Balázs tovább javította hibátlan mérlegét (19-0). Hat kemény menet után legyőzte a szlovák háromszoros bajnokot, Lukáš Fernézát. A WBO Európai és Interkontinentális bajnoka ismét bizonyította bajnoki rutinját.
Tayfur Aliyev, a HBK bajnoka, egyhangú pontozással múlta felül David Rajuilit, megőrizve címét.
Andrej „Bandi” Csemez, a szlovák olimpikon, látványos kiütéssel győzte le Goran Sucevicet. A harcos, aki 2017-ben túlélte életveszélyes autóbalesetét, bizonyította: olimpiai álmai tovább élnek.
Csiki „Szekler Boy” Róbert pontozással győzött a hétszeres bajnok Oláh Levente ellen a régóta várt visszavágón. A két fiatal harcos hatalmas tempót diktált, és sokak szerint ez volt az este legjobb mérkőzése: látványos fordulatokkal, feszült drámával és igazi bajnoki szívvel küzdöttek végig. Csiki ezzel nemcsak bizonyította tehetségét, hanem végleg belépett a magyar boksz élvonalába.
Kovács „Kruzító” negyedik menetes KO-val verte a finn kickbox-bajnokot, Korede „Spartacore” Lawrence-t. A 20 éves, négyszeres magyar bajnok ismét megmutatta: ő a jövő egyik legnagyobb sztárja.
A magyar erőgép, Balázs Törteli többségi döntéssel nyert a grúz Ambrosi Sutidze ellen, míg a bolgár Dimitrov TKO-val diadalmaskodott egy parázs meccsen, nagy tapsot kiváltva a közönségből.
Amikor már mindenki azt hitte, nem lehet fokozni az estét, a Hell Boxing Kings történelmi hírt közölt: Erdei „Madár” Zsolt, olimpiai bronzérmes, korábbi WBO- és WBC-világbajnok, 34 profi mérkőzésen veretlen legenda, 11 év után visszatér a ringbe! Ellenfele nem más lesz, mint az MMA-sztár Végh „Pumukli” Attila, a korábbi Bellator világbajnok. A két klasszis 2025. december 20-án Budapesten csap össze.
Az augusztus 23-i budapesti gála mindent megmutatott, amiért a Hell Boxing Kings Európa leglátványosabb küzdősport-szervezete: olimpikonok, sztárbajnokok és feltörekvő tehetségek egy színpadon. De ez csak a kezdet: szeptember 13-án Belgrádban, a Ranko Žeravica Sportcsarnokban folytatódik a HBK turné.
Csatlakozz a forradalomhoz!
Ne maradj le a következő állomásról, éld át élőben a Hell Boxing Kings show-ját! Kövesd a szervezetet a közösségi médiában, és légy részese a küzdősportok új korszakának.
(X)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.