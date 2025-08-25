Hell Boxing Kings: Teltház, legendás összecsapások és sokkoló bejelentés Budapesten - Fotók

A Hell Boxing Kings 2025-ös szezonnyitó gálája teltház előtt, minden várakozást felülmúló show-val zárta a nyarat. Kilenc elképesztő mérkőzés, négy olimpikon, sztárbajnokok és Magyarország legfényesebb tehetségei ajándékoztak felejthetetlen pillanatokat a közönségnek, és végül egy bejelentés, amely megrengette a küzdősport világát.

Boráros vs. Bárdosi / Fotó: Hell Boxing Kings

A főmérkőzés: Boráros vs. Bárdosi

A szlovák MMA-sztár, Boráros „The Punisher” Gábor pontozással győzte le Magyarország olimpiai ezüstérmesét, Bárdosi Sándort. Az első összecsapásuk vitatható körülmények között ért véget Boráros betegsége miatt, így a visszavágó végre megadta a végső választ. A 34 éves Boráros hat meneten át uralta a küzdelmet, bebiztosítva tavalyi győzelmét, és egyszer s mindenkorra elnémítva a kétkedőket. Bárdosi, a 47 éves olimpiai birkózó hősiesen küzdött, de nem tudta megtörni ellenfele könyörtelen tempóját.

Celebek a ringben: Istenes vs. Varga

A közismert műsorvezető, Istenes Bence sikeresen megvédte HBK Celeb Bajnoki címét a botrányhős Varga „Vitéz” Viktor ellen. Varga látványos bevonulását forró hangulatú mérkőzés követte, ám Istenes technikai fölénye döntött.

Bacskai újabb győzelme

A magyar profi boksz egyik elitje, Bacskai Balázs tovább javította hibátlan mérlegét (19-0). Hat kemény menet után legyőzte a szlovák háromszoros bajnokot, Lukáš Fernézát. A WBO Európai és Interkontinentális bajnoka ismét bizonyította bajnoki rutinját.

Olimpiai klasszisok a színpadon

Tayfur Aliyev, a HBK bajnoka, egyhangú pontozással múlta felül David Rajuilit, megőrizve címét.

Andrej „Bandi” Csemez, a szlovák olimpikon, látványos kiütéssel győzte le Goran Sucevicet. A harcos, aki 2017-ben túlélte életveszélyes autóbalesetét, bizonyította: olimpiai álmai tovább élnek.

A fiatal magyar tehetségek

Csiki „Szekler Boy” Róbert pontozással győzött a hétszeres bajnok Oláh Levente ellen a régóta várt visszavágón. A két fiatal harcos hatalmas tempót diktált, és sokak szerint ez volt az este legjobb mérkőzése: látványos fordulatokkal, feszült drámával és igazi bajnoki szívvel küzdöttek végig. Csiki ezzel nemcsak bizonyította tehetségét, hanem végleg belépett a magyar boksz élvonalába.