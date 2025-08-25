Minden szempár ideszegeződik: fontos bejelentés érkezett - Videó

Nem a megszokott időpontban, hanem augusztus 25-én, hétfőn 15 óra 30 perckor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Mindez egyébként amiatt alakult így, hogy augusztus 20-miatt csütörtökön ülésezett a kormány.

Otthon Start Program

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője bevezetőjében közölte, szeptember elsején indul az Otthon Start Program. Ennek a 3 százalékos hitelnek a fő előnye, hogy tízmillió forintonként 30 ezer forinttal kevesebb a hitel törlesztése, mint más termékek esetében – tette hozzá. A bankok is készen állnak, és nagy verseny lesz. egyetlen bank sem jelzett fenntartást – mondta Gulyás. Az ingatlanfejlesztők részéről is nagy érdeklődés van. Csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el ebben az évben – mondta. Hétfő este egy kormányrendelet teremti meg az összhangot a családi otthonteremtési program és az Otthon Start Program között.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy rugalmas lesz a rendszer, és kellő garanciák vannak az árak elszabadulása ellen.

Árrésstop

A kormányülésen döntöttek az árrésstop fenntartásáról. A magyar családok érdeke, hogy az inflációt megékezzék. November 30-ig mara életben a mostani árrésstop – mondta Gulyás Gergely.

A 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább a szabályozás nélkül.

Gulyás: Ez elfogadhatatlan!

Ukrajna vessen véget az Magyarország felé tartó energiaszállítási útvonalak támadásának – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Nélkülünk az ukrán energiabiztonság nem lenne megoldható, mert az áramszükségletük jelentős része innen érkezik – tette hozzá. Nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának árt Ukrajna, ha támadja a Barátság vezetéket. Korábban az Európai Bizottság is rögzítette, hogy tiszteletben kell tartani, az uniós tagállamok energiabiztonságát – emlékeztet Gulyás. Ukrajnának akkor sem lenne köze, hogy Magyarország kitől vásárol energiát, ha uniós tag lenne – hívta fel a figyelmet a miniszter.