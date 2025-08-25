Minden szempár ideszegeződik: fontos bejelentés érkezett - Videó

Nem a megszokott időpontban, hanem augusztus 25-én, hétfőn 15 óra 30 perckor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Mindez egyébként amiatt alakult így, hogy augusztus 20-miatt csütörtökön ülésezett a kormány.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője bevezetőjében közölte, szeptember elsején indul az Otthon Start Program. Ennek a 3 százalékos hitelnek a fő előnye, hogy tízmillió forintonként 30 ezer forinttal kevesebb a hitel törlesztése, mint más termékek esetében – tette hozzá. A bankok is készen állnak, és nagy verseny lesz. egyetlen bank sem jelzett fenntartást – mondta Gulyás. Az ingatlanfejlesztők részéről is nagy érdeklődés van. Csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el ebben az évben – mondta. Hétfő este egy kormányrendelet teremti meg az összhangot a családi otthonteremtési program és az Otthon Start Program között.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy rugalmas lesz a rendszer, és kellő garanciák vannak az árak elszabadulása ellen.
A kormányülésen döntöttek az árrésstop fenntartásáról. A magyar családok érdeke, hogy az inflációt megékezzék. November 30-ig mara életben a mostani árrésstop – mondta Gulyás Gergely.
A 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább a szabályozás nélkül.
Ukrajna vessen véget az Magyarország felé tartó energiaszállítási útvonalak támadásának – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Nélkülünk az ukrán energiabiztonság nem lenne megoldható, mert az áramszükségletük jelentős része innen érkezik – tette hozzá. Nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának árt Ukrajna, ha támadja a Barátság vezetéket. Korábban az Európai Bizottság is rögzítette, hogy tiszteletben kell tartani, az uniós tagállamok energiabiztonságát – emlékeztet Gulyás. Ukrajnának akkor sem lenne köze, hogy Magyarország kitől vásárol energiát, ha uniós tag lenne – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Az elmúlt időszakban több mint 2 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások – ismertette Vitályos Eszter kormányszóvivő. Beszámolt a Demján Sándor Program részleteiről is, eddig már több százmilliárd forintos kifizetés történt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.