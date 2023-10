"Darabokra hullott a világunk" – szülei karjában hunyt el a tündéri csecsemő

Nincs is annál kegyetlenebb, mint amikor egy szülőnek kell eltemetnie a saját gyermekét. Kiváltképp kegyetlennek érezzük a sorsot akkor, amikor a gyermek alig élhetett, családja alig szokhatta meg a jelenlétét, máris azzal kell megbirkózniuk, hogy nincs többé. Már az a pillanat is pokoli, amikor egy édesanyával vagy egy édesapával közlik: szemük fénye súlyos beteg, és bár mindent megtesznek érte az orvosok, el kell fogadni a megmásíthatatlan tényt. Théo-Ben Sigleynek mindössze 10 hónap adatott meg ezen a Földön. Pedig szülei annyira örültek, amikor megfogant: jó ideje próbálkoztak, így el sem akarták hinni, hogy gyermekük lesz. Az angliai Tameside-ban élő Talour Greenwood a felhők felett érezte magát, amikor kiderült, hogy teherbe esett. Ugyan párjával, Ryan Sigley-vel ekkor már két, korábbi kapcsolatból született gyerkőcöt neveltek, nagyon vágytak egy közös babára.

A kis Théo-Ben Sigley nem élhette meg az első születésnapját sem Fotó: GoFundMe

Mindig egy kisfiúra vágytam, így amikor megtudtam, hogy fiam lesz, örültem, hogy megkapom az én legjobb kis barátomat

– emlékezett vissza az első, boldog pillanatokra a 26 éves édesanya.

Az orvosok felajánlották, hogy nem kell megszülnie

Sajnos azonban a terhesség 33. hetében kiderült: a pici hipopláziás bal szívfél szindrómában (HLHS) szenved. Ez egy rendkívül ritka, ám súlyos állapot, mely során a bal szívfél nem fejlődik kellő mértékben, ami miatt a szív nem tudja megfelelően ellátni a feladatát.

Az első, amit kérdeztem, hogy el fogom-e veszíteni a fiamat.

Amikor az orvosok azt mondták, hogy fele-fele az esélye, hogy túléli vagy sem, darabokra hullott a világom. Felajánlották, hogy vetessem el, de már teljesen kifejlett volt. Nem adhattam fel a reményt, adnom kellett neki esélyt, hogy küzdhessen – magyarázta a Manchester Evening News-nak Talour.

A csöppség végül világra jött. Rövid élete alatt számos alkalommal került intenzívre és háromszor műtötték. Az idén szeptemberi, harmadik műtétet követően eleinte úgy tűnt, most végre jobban lesz, aztán azonban rohamosan romlani kezdett az állapota. A szülőket azzal hívták fel az orvosok: készüljenek fel a legrosszabbra – ami sajnos nem sokkal később be is következett.

– Kirohantam a szobából, Ryan utánam. Összetörtünk. Tudtuk, hogy innen már nincs számára visszatérés. Az orvosok megtettek érte mindent, de a picike teste feladta.

Tudtuk, hogy már vége, csak a gépek tartják még életben

– emlékeztek vissza a gyászoló szülők az utolsó, szívszorító pillanatokra, amit szeretett kisfiuk mellett töltöttek a kórházban.