Közvetlenül az első iskolai napja előtt vesztette életét a tündéri kislány

Kevés kegyetlenebb, szívszorítóbb dolog van az életben, mint amikor egy szülőnek a saját gyermekét kell eltemetnie – talán csak az, ha mindezek mellett a szülők oly keveset tölthettek csupán gyermekük mellett, mint annak a négyéves lánykának a szülei, akik most szervezik a csöppségük búcsúztatóját. Ráadásul épp akkor következett be a tragédia, amikor a lányka életének épp egy új, izgalmas szakasza kezdődött volna meg: most mehetett volna ugyanis először iskolába. Egy nappal a tanévkezdés előtt azonban olyan történt, ami teljesen összetörte a családot. Képesek lesznek valaha is felépülni ebből? Ez sajnos még a jövő zenéje...

A mindig mosolygós Rose-nak mindössze öt év adatott Fotó: GoFundMe

Rose O'Leary-Hall egy rendkívül ritka szívbetegséggel született: aortaív interrupciója volt, ami azt jelenti, hogy a méhen belüli fejlődés során az aorta kezdetben különálló alkotóelemei nem nőnek össze. Amíg az aorta nem ép, nem biztosított a gyermek vérellátása, ami számos szerv károsodásához vezethet. Ez az állapot 50 ezer babából mindössze egyet érint, sajnos azonban épp a brit kislány volt az a bizonyos egy. Születése után azonnal megműtötték, azonban olyan pici volt, hogy nem tudták összekötni az aortáját, így inkább egy másik, nagyobb aortát kapott. 10 hónapos korában egy újabb nyitott szívműtét várt rá, majd most, augusztus 24-én egy harmadik – mely a szülők és az orvosok reményei szerint növelte volna a kislány vérében az oxigénszintet.

Sajnos azonban a legutóbbi műtét után egyik pillanatról a másikra romlani kezdett a kis Rose állapota.

Felébresztették és elkezdett mozogni. Nem beszélt sokat, de azt mondta, 'Szia, anyu!' Aztán minden szörnyűségesen rossz lett

– emlékezet vissza a kislány anyukája, Katie arra, mikor vált valóságos pokollá az életük. Mint kiderült, Rose elkapott egy igen ritka fertőzést, amivel végül nem tudtak megküzdeni az orvosok. A kislány most ment volna először iskolába (a brit gyerekeknek jóval kisebb korukban kezdődik az iskola, mint hazánkban), sajnos azonban egy nappal a tanévkezdés előtt Rose elhunyt.

